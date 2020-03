Celebridades Patrícia Poeta sobre maratona de carnaval: “Acordei o mês inteiro às 4h da manhã”

2 de março de 2020

Patrícia Poeta foi ao Desfile das Campeãs na madrugada de domingo (1º) na Sapucaí, no Rio. A apresentadora do “É de Casa” e do “Mais Você”, da TV Globo, conversou sobre a rotina intensa de trabalho durante o carnaval.

“Acordei o mês inteiro às 4h da manhã! Vou virar o dia. Tentei aproveitar dentro do possível, mas trabalhei bastante. Consegui ir em alguns bailes. Me diverti. Eu amo samba, eu danço o ano inteiro. Faço aula”, disse Patrícia.

Para ela, a folia é uma celebração que cada vez mais une a tecnologia e a criatividade. “O carnaval é uma confraternização dos brasileiros. É mostrar a criatividade a cada ano, tecnologia. As escolas estão conseguido aliar os dois. Os desfiles têm encantado cada vez mais as pessoas com isso. E só tem a somar com a nossa cultura, cria esse impacto.”

