Últimas Paulinho, vocalista do Roupa Nova, morre aos 68 anos

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Paulinho estava na UTI do Hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Foto: Reprodução/Instagram Paulinho estava na UTI do Hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Morreu nesta segunda-feira (14) o cantor Paulo César Santos, conhecido como Paulinho, integrante do grupo Roupa Nova. Ele tinha 68 anos e estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Copa D’or, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da banda e pela unidade de saúde, que informou não poder divulgar mais detalhes até que seja autorizada pela família.

Paulinho foi internado com Covid-19 em novembro. Dois meses antes ele havia passado por um transplante de medula óssea para tratar de um linfoma, utilizando as próprias células. Ele havia respondido bem ao procedimento, mas teve de ser novamente internado para tratar a Covid.

Mais cedo, nesta segunda-feira (14), a banda informou que o quadro de saúde dele era delicado, e que ele estava em UTI “não Covid”.

“Boa tarde pessoal, recebemos novas notícias do nosso querido Paulinho e viemos compartilhar com vocês.

Ele segue hospitalizado na UTI (não COVID), agora em estado delicado e precisando de cuidados mais específicos. Vamos continuar orando e mandando pensamentos positivos. Obrigado a todos por tanto carinho”, diz a postagem.

Trajetória

Conhecido como Paulinho, Paulo César Santos era vocalista e percussionista do grupo Roupa Nova. Também era pai do músico Pepê, baterista da banda Jamz e da cantora Twigg, que fez a gravação da música “O Barquinho” com o a banda do pai.

Integrante do Roupa Nova desde seu início, Paulinho foi vocalista e percussionista de uma banda de bailes cariocas chamada Los Panchos Villa, nos anos 1970, ao lado de Kiko e de Feghali, e também tocou com a banda Os Famks.

Nos anos 1980 é que se forma o grupo Roupa Nova, que em 2021 fará 40 anos. No ano de 2009, a banda recebeu o Grammy Latino de melhor álbum pop contemporâneo brasileiro, categoria em que concorreu com nomes como Rita Lee, Ivete Sangalo, Skank e Jota Quest.

O músico participou de parcerias com Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano, Ivete Sangalo, Zélia Duncan, Elba Ramalho, entre outros grandes artistas da música brasileira.

Foi em agosto deste ano que Paulinho recebeu o diagnóstico de linfoma. Se submeteu a um tratamento de transplante de medula óssea do tipo autólogo, em que suas próprias células-tronco foram utilizadas.

A banda também é responsável por um grande número de trilhas de novelas, fazendo que se tornasse ainda mais conhecida do público. Foram mais de 35 produções veiculadas em produções de televisão.

“Dona”, “Whisky a Go-Go”, “Volta pra Mim”, “Anjo”, “Seguindo no Trem Azul”, “A Viagem”, “Coração Pirata”, são algumas das principais músicas lançadas pelo grupo de Paulinho.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Últimas