Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2023

Adesivo na janela do apartamento, em Copacabana, mostra foto da Praia do Arpoador. (Foto: Reprodução)

A expectativa era se hospedar de frente para uma praia do Rio de Janeiro, mas a realidade foi uma vista para os fundos de um edifício com inúmeras janelas. Essa foi a experiência da jornalista Gabriela Camargo, de 29 anos, que deixou São Paulo para passar o carnaval no Rio com mais cinco amigos.

Ela contou ao portal de notícias g1 que escolheu o apartamento pela localização. Além disso, a foto disponível no Airbnb, site de aluguel por temporada, a fez acreditar que estaria localizada de frente para o mar. A confusão, no entanto, se deu por um adesivo colado no vidro da janela da sala.

“A gente escolheu esse porque era um apartamento muito legal. Na realidade, pelas fotos do anúncio, parecia real que era uma vista de frente para o mar, e o preço era legal por ser na Zona Sul”, afirmou Gabriela, que também é modelo.

“Eu só vi a localização e disse que estava ótimo. Foi assim que a gente escolheu o apartamento, pela localização. No anúncio, parecia uma vista verdadeira. Eu nem me atentei que era uma vista de Ipanema e o apartamento era localizado em Copacabana”, completou.

A surpresa só veio quando ela já estava no Rio de Janeiro. Ao chegar no apartamento, Gabriela foi, imediatamente, ver a vista para o mar e foi surpreendida.

“A gente achou que era um prédio alto e que dava ver a praia. Quando eu cheguei, eu falei: ‘deixa eu ver essa vista’. Quando eu abri, eu vi a verdadeira vista. Só dava para ver as outras janelas do prédio. Só descobri quando cheguei aqui no Rio”, disse a jornalista.

Não foi golpe

Ela afirmou que a publicação no site não se trata de um golpe. Inclusive, o anúncio vem com um aviso na descrição: “Observação: A janela é adesivo ilustrativo da praia do Arpoador”.

“A gente não sofreu nenhum tipo de golpe, foi a gente que não leu o anúncio. Na descrição do anúncio, vem dizendo no final que era um adesivo. O apartamento é exatamente o que a proprietária prometeu para gente”, disse Gabriela.

“A hospedagem foi ótima, a proprietária foi superlegal com a gente, deixou a gente ficar até mais tarde para aguardar o nosso voo. Ela adorou o nosso vídeo. Ela é arquiteta, a ideia dela, com o adesivo, era dar uma privacidade para o apartamento. Foi tudo pensado, na verdade. O apartamento super correspondeu com o que a gente procurava”, completou a modelo.

O caso ganhou repercussão depois que Gabriela publicou um vídeo mostrando a situação inusitada. A gravação foi vista por mais de 6 milhões de vezes nessa terça-feira (28).

