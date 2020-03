Esporte Paulo Luz diz que opção por Kannemann partirá da comissão técnica: “Faz parte da estratégia de jogo”

12 de março de 2020

(Foto: Lucas Uebel/ Grêmio FBPA)

No comando desde o começo de fevereiro, o vice-presidente de Futebol do Grêmio já tem o segundo Grenal pela frente. Paulo Luz falou nesta manhã na Rádio Grenal que está feliz, já que este clássico é diferente. “Tive a felicidade de no primeiro já vencer. Mas esse é mais especial ainda por ser na Arena, na minha casa.” Se depender dele, para continuar invicto em Grenais, foco não vai faltar: “Um Grenal como esse requer muito foco, muita atenção, muita concentração. Um Grenal como esse se decide nos detalhes. Sabemos o tamanho da importância”.

Uma das grandes dúvidas se dá pela escalação do zagueiro Kannemann. O argentino não atua desde o dia 30 de janeiro, quando sofreu uma pancada no pé esquerdo na partida contra o São José, pelo Gauchão. Precisou, inclusive, passar por cirurgia no primeiro dedo. Paulo Luz, ao ser questionado, diz que esta será uma decisão da comissão técnica. “Isso faz parte da estratégia de jogo.”

Projetando a partida, o vice de futebol diz que não há favoritismo por jogar na Arena. “Tanto é que jogamos no Beira-Rio e vencemos. Não tem favorito. Sabemos que será um grande jogo e confiamos na vitória.” A vontade é sempre vencer, mas respeitando o adversário. “Esperamos conseguir uma grande vitória, mas sempre respeitando o Inter. Será um jogo muito difícil, duro, mas a minha expectativa é de uma vitória tricolor. Confiamos nisso”, finalizou.

