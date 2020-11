Esporte Paulo Luz fala sobre frustração com empate mas ressalta grupo: ”Estamos muito bem situados nas três competições”

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Dirigente concedeu coletiva após empate com o Corinthians. Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Após o empate em 0 a 0 com o Corinthians, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Luz, concedeu uma entrevista coletiva e lamentou os dois pontos perdidos. Com dois jogadores a mais em campo, o Grêmio não conseguiu engrenar uma vitória sobre a equipe paulista, e somou apenas um ponto em São Paulo.

”Se o Corinthians tivesse jogado completo, e empatado, poderíamos estar comemorando, mas com as duas expulsões criaram situações que poderiam nós ter dado a vitória. Saímos frustrados.”, disse.

Já com foco na Libertadores, o Grêmio enfrenta o Guarani na próxima quinta-feira (26), no Paraguai. Questionado sobre a oscilação na competição sul-americana, Paulo negou e ressaltou o esforço da equipe gremista. ”Não houve turbulência na nossa classificação para Libertadores, classificamos em primeiro, tivemos uma derrota para a Católica mas que é normal numa disputa de Libertadores. Mas tivemos uma grande vitória no Grenal.”, destacou.

Ainda sobre a Libertadores, Paulo garantiu que toda delegação que viajou para São Paulo, estará presente no Paraguai. Com exceção de Kannemann, que está suspenso e de Alisson e Maicon, ainda no departamento médico.

”Kannemann está suspenso na Libertadores, então, o restante da delegação que está aqui vai para o Paraguai. Alisson e Maicon não serão incorporados à delegação que viaja ao Paraguai.”, explicou o dirigente gremista.

O Grêmio entra em campo novamente na quinta-feira (25), pela Copa Libertadores, às 21h30, no Defensores Del Chaco, contra o Guarani. O jogo é válido pelas oitavas de final da competição.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

