Esporte Paulo Sousa viraliza após atuação da Polônia contra a Argentina

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2022

O ex-treinador da seleção e do Flamengo teve uma passagem muito ruim no clube carioca. Ele tem fama de retranqueiro. Foto: Divulgação/Flamengo O ex-treinador da seleção e do Flamengo teve uma passagem muito ruim no clube carioca. Ele tem fama de retranqueiro. (Foto: Divulgação/Flamengo) Foto: Divulgação/Flamengo

A atuação da Polônia na derrota para a Argentina na Copa do Mundo rendeu memes e fez viralizar o nome do técnico Paulo Sousa. O português deixou a seleção polonesa para assumir o Flamengo, onde fez um trabalho ruim em 2022.

Em função do jogo truncado da Polônia, as redes sociais ficaram em polvorosa e brincaram sobre o legado de Paulo Sousa. Outros disseram entender porque ele deixou a equipe. No fim das contas, alguns lembraram que o português poderia estar nas oitavas de final no Catar.

Paulo Sousa pagou uma multa para deixar a Polônia, onde teve 15 jogos, com 6 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Ao fim do ano passado, o Flamengo fez a proposta, e o treinador aceitou, mas precisou rescindir seu contrato, que previa comandar a equipe polonesa na Copa do Mundo do Catar.

O técnico assumiu o Flamengo em 2022 e mesmo com pré-temporada fez uma campanha muito ruim no Brasileiro. Ele dirigiu o clube em 32 partidas, com 19 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Não conquistou título e ficou com dois vice-campeonatos, o estadual e o da Supercopa do Brasil.

O contrato de Paulo Sousa na Polônia era válido até dezembro de 2023. Com a demissão, o Flamengo também teve que pagar multa referente aos salários até o final de 2022 ao treinador, como estipulado em vínculo. Em seu lugar, o clube contratou Dorival Junior.

Classificada

Szczesny foi o grande personagem da classificação da Polônia para as oitavas de final da Copa do Mundo. Apesar da derrota para a Argentina, o goleiro defendeu um pênalti de Messi e evitou, com inúmeras outras defesas, uma goleada e a eliminação precoce na primeira fase.

Isso porque a Polônia avançou com a segunda melhor campanha do Grupo C por ter melhor saldo de gols que o México. Com os mesmos quatro pontos dos mexicanos, os poloneses terminaram a primeira fase com zero gols de saldo, contra um negativo dos rivais.

“Pela primeira vez, estou feliz por perder”, disse Szczesny. “Pegar um pênalti do maior jogador da história do futebol, numa Copa do Mundo, é o ponto mais alto para um goleiro”, completou.

A grande atuação do goleiro rendeu elogios e brincadeiras entre os próprios jogadores. O camisa 10 e um dos principais jogadores da Polônia brincou sobre a fama do companheiro.

A Polônia terá como adversário nas oitavas de final a França, em confronto no próximo domingo, às 12h (de Brasília), no estádio Al Thumama, em Doha.

