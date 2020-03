Rio Grande do Sul Pedágio na Freeway é assaltado em Gravataí

Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

O ataque ocorreu em um dos guichês que fica no sentido ao litoral da rodovia Foto: Clóvis Ferreira/CCR ViaSul O ataque ocorreu em um dos guichês que fica no sentido ao litoral da rodovia. (Foto: Clóvis Ferreira/CCR ViaSul) Foto: Clóvis Ferreira/CCR ViaSul

A praça do pedágio da Freeway em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi assaltada por volta das 22h10mim deste domingo (29). O ataque ocorreu em um dos guichês que fica no sentido ao litoral da rodovia.

Conforme a assessoria de imprensa da concessionária CCR ViaSul, a dupla que usava máscara chegou no local a pé e anunciou o assalto. Ainda não há informações da arma usada no assalto e nem a quantia em dinheiro levado do local.

No momento do assalto, uma viatura da PRF (Polícia Rodoviária Federal) chegava ao pedágio e ao perceberem a viatura, os dois homens saíram correndo para o interior do matagal que fica às margens da Freeway. A Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar estão fazendo buscas a dupla na região.

