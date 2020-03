Notícias Pedágios estão mais caros a partir deste sábado na BR-101, BR-290 e BR-386

Por Redação O Sul | 13 de março de 2020

Segundo a concessionária, o aumento corresponde à variação do IPCA. (Foto: Clovis Ferreira/CCR Viasul)

Entrou em vigor neste sábado (14) o reajuste de 4,31% nas tarifas cobradas pelas sete praças de pedágio administradas pela concessionária CCR ViaSul. Trata-se da primeira vez em que o aumento, previsto em contrato, será aplicado desde o começo do Programa de Concessão de Rodovias Federais no Rio Grande do Sul, em 15 de fevereiro de 2019, com tarifa básica nas praças da BR-290.

A alteração tarifária também será empregada para os veículos que cruzam os cinco novos pedágios – na BR-101 e BR-386 – que iniciaram a operação em fevereiro deste ano, com a mesma tarifa básica.

Dessa forma, o valor passará de R$ 4,40 para R$ 4,60 nas praças de Três Cachoeiras, na BR-101, Gravataí, na BR-290, Montenegro, Paverama, Fontoura Xavier e Victor Graeff, na BR-386.

Já no pedágio de Santo Antônio da Patrulha, na BR-290, onde a cobrança acontece somente no sentido Litoral, a tarifa básica passará de R$ 8,80 para R$ 9,20. A tabela completa com os valores pode ser conferida em www.ccrviasul.com.br.

De acordo com a empresa responsável, a alta correspondente à variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) verificada no período. Já a autorização da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) foi dada durante uma reunião realizada na última terça-feira (10), com publicado na edição do Diário Oficial da União do dia seguinte (11).

Algumas obras

Devido à realização de obras de pavimentação, a CCR ViaSul reforça aos usuários a necessidade da realização de bloqueios de faixas que podem ocasionar lentidão ou retenção de veículos em alguns segmentos. A recomendação é de que, sempre que possível, os motoristas programem os seus deslocamentos. As condições do trânsito estão disponíveis no site da concessionária.

A concessionária orienta, ainda, que os cuidados sejam redobrados nos trechos em obras, bem como a atenção aos bandeirinhas, à sinalização e velocidade nos locais onde os trabalhos estão sendo executados. “A programação poderá sofrer alterações e, em caso de condições climáticas desfavoráveis, os serviços serão remarcados. Para informações e emergências, os usuários podem acionar o telefone 0-800-000-0290.

– BR-101 (6h às 18h): bloqueio de faixa. Torres a Osório (até o dia 15) em ambos os sentidos; Torres e Osório (km 0 ao 88).

– BR-290 (6h às 18h): bloqueio de faixa. Osório a Porto Alegre (até o dia 15) em ambos os sentidos;

– BR-386 (6h às 18h): bloqueio de faixa: Carazinho a Canoas (até o dia 15) em ambos os sentidos. Montenegro a Triunfo (até o dia 15);

– BR 448 (6h às 18h): bloqueio de faixa: Sapucaia a Porto Alegre (até o dia 15) em ambos os sentidos.

(Marcello Campos)

