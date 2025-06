No último mês, o INSS e o Ministério da Previdência Social divulgaram que pagariam até R$ 17,1 mil para os servidores do órgão destravarem a fila de pedidos de aposentadoria, pensão e outros benefícios, e realizarem a revisão do BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Segundo o documento, é possível receber R$ 68 extra por cada tarefa, chegando aos R$ 17 mil. Para receber os valores, as regras são as mesmas do programa anterior para destravar filas: primeiro, é preciso cumprir a meta de trabalho mensal do servidor, e só depois dá para participar do programa, com a possibilidade de ganhar valores a mais. Quem não cumpre a primeira etapa, majorada pelo INSS, não recebe. (Com informações da Folha de S.Paulo)