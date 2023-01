Rio Grande do Sul Pedro Capeluppi toma posse como secretário de Parcerias e Concessões do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Economista assinou posse em reunião com o governador no Palácio Piratini nesta segunda-feira (30) Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini Economista assinou posse em reunião com o governador no Palácio Piratini nesta segunda-feira (30) (Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini) Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador Eduardo Leite deu posse, nesta segunda-feira (30), ao novo secretário estadual de Parcerias e Concessões, Pedro Capeluppi. Durante solenidade no Palácio Piratini, Leite reforçou o agradecimento a Capeluppi por ter aceito o convite para comandar a pasta.

Inicialmente, um dos principais objetivos do novo secretário é atualizar o mapeamento de possíveis parcerias e concessões em cada secretaria de governo gaúcho.

“Sempre digo que confiança é via de mão dupla. Assim como estamos confiando em ti para esse desafio, tu estás aqui porque confia no que podemos fazer juntos. Tivemos muitas conquistas na área de parcerias e concessões no primeiro governo e nosso objetivo é avançar ainda mais agora”, afirmou o governador.

Pedro Capeluppi, 39 anos, é economista formado pela Universidade de Brasília (UnB), com pós-graduação em Finanças, Investimentos e Banking pela PUCRS. Natural de Ituiutaba (MG), é funcionário de carreira da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) desde 2014. Foi secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura no Ministério do Planejamento, secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados e secretário adjunto de Desenvolvimento da Infraestrutura no Ministério da Economia.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/pedro-capeluppi-toma-posse-como-secretario-de-parcerias-e-concessoes-do-rio-grande-do-sul/

Pedro Capeluppi toma posse como secretário de Parcerias e Concessões do Rio Grande do Sul