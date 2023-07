Durante os treinamentos desta semana, o técnico Eduardo Coudet fez duas mudanças no time considerado titular do Inter. Pedro Henrique e Vitão devem aparecer como titulares na partida contra o Cuiabá, neste sábado (29), às 16h, no estádio Beira-Rio.

O atacante atuou no lugar do centroavante Enner Valencia, poupado das atividades com bola por conta de uma fadiga muscular na coxa direita. O seu parceiro no ataque será o meia Alan Patrick.

PH estava se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita e não atua desde a vitória sobre o Independiente Medellín, em 28 de junho, pela Libertadores.

Outra mudança na equipe acontece por questão técnica e de hierarquia. O zagueiro Vitão, depois de cumprir suspensão, retorna ao time na vaga de Nico Hernández. Ao seu lado, Moledo será titular na partida.

Provável escalação

Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Johnny, De Pena, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Pedro Henrique.