Segunda-feira, 11 de agosto de 2025

Economia Pela 11ª semana consecutiva, mercado financeiro reduz a estimativa de inflação para este ano no Brasil

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

A projeção para a inflação consta no Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central

Foto: Agência Brasil
A projeção para a inflação consta no Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central. (Foto: Agência Brasil)

Pela 11ª semana consecutiva, o mercado financeiro reduziu a estimativa de inflação para este ano no Brasil, de acordo com o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (11) pelo Banco Central.

A projeção caiu de 5,07% para 5,05%, mas continua acima do teto da meta estabelecida pelo CMN (Conselho Monetário Nacional). Para 2026, a previsão recuou de 4,43% para 4,41%.

Desde o início de 2025, com a adoção do sistema de meta contínua, o objetivo central para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) é de 3%, sendo considerado dentro da meta se variar entre 1,5% e 4,5%.

PIB

A projeção do mercado para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) em 2025 recuou de 2,23% para 2,21%. Para 2026, a previsão de crescimento do indicador caiu de 1,88% para 1,87%.

Juros e dólar

O mercado financeiro manteve em 15% ao ano a projeção para a taxa básica de juros no fim de 2025. Atualmente, a Selic já está nesse patamar. Para o término de 2026, a projeção foi mantida em 12,50% ao ano.

A estimativa para a taxa de câmbio no fim de 2025 permaneceu em R$ 5,60 por dólar. Para o encerramento de 2026, a previsão foi mantida em R$ 5,70.

