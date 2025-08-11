Segunda-feira, 11 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025
O levantamento considera os valores médios pagos pelos imóveis entre março e maio deste anoFoto: Freepik
Um comprador interessado em financiar um imóvel nos bairros de Porto Alegre com maior volume de transações no mercado imobiliário precisa ter renda entre R$ 4 mil e R$ 65 mil por mês, dependendo da região.
A simulação considera os valores médios pagos pelos imóveis entre março e maio deste ano, com base no ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis), e as condições médias atuais de financiamento nos principais bancos.
O levantamento foi realizado pela Loft, com o apoio da ferramenta Financiômetro, que calcula a entrada, a parcela inicial e a renda mínima necessária para obter o financiamento em cada bairro da cidade.
A pesquisa considera o financiamento de 70% do valor do imóvel – percentual praticado atualmente pelos principais bancos – em um plano de 420 parcelas mensais.
Nos bairros com maior volume de transações, como Petrópolis, Rio Branco e Centro Histórico, a renda mensal exigida para aprovação do crédito varia entre R$ 8 mil e R$ 26 mil, em média. Já em bairros como Restinga, Partenon e Sarandi, que também estão entre os 20 mais ativos, mas com imóveis de tíquete mais acessível, é possível financiar com renda inferior a R$ 11 mil.
“Com a alta dos juros e a exigência de uma entrada maior por parte dos bancos, as condições para financiamento estão mais exigentes. Mas o mercado imobiliário de Porto Alegre mostrou forte recuperação, com um crescimento de 18% no número de transações em relação ao mesmo período do ano passado [março a maio], que estava impactado pelas enchentes”, afirmou o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.
Além dos bairros com maior número de transações, o levantamento revelou as regiões com os maiores tíquetes médios da cidade. Em locais como Bela Vista, Três Figueiras e Moinhos de Vento, a renda mínima para financiamento ultrapassa R$ 50 mil mensais, com imóveis que superam R$ 2 milhões.
“São bairros com imóveis amplos, em ruas valorizadas e com forte presença de público de alta renda, que costuma complementar o financiamento com recursos próprios ou consórcios”, explicou Takahashi.
Veja as condições para financiamento nos 20 bairros com mais transações de compra e venda:
|
Bairro
|
Tíquete médio
|
Parcela inicial
|
Renda mínima
|
Petrópolis
|
R$ 824.107
|
R$ 7.260
|
R$ 26.162
|
Centro Histórico
|
R$ 273.181
|
R$ 2.406
|
R$ 8.732
|
Rio Branco
|
R$ 645.373
|
R$ 5.685
|
R$ 20.508
|
Restinga
|
R$ 127.874
|
R$ 1.126
|
R$ 4.135
|
Partenon
|
R$ 326.756
|
R$ 2.878
|
R$ 10.427
|
Sarandi
|
R$ 322.444
|
R$ 2.840
|
R$ 10.291
|
Cidade Baixa
|
R$ 298.458
|
R$ 2.629
|
R$ 9.532
|
Santana
|
R$ 387.002
|
R$ 3.409
|
R$ 12.333
|
Hípica
|
R$ 309.367
|
R$ 2.725
|
R$ 9.877
|
Tristeza
|
R$ 587.979
|
R$ 5.180
|
R$ 18.692
|
Mont’Serrat
|
R$ 1.255.704
|
R$ 11.062
|
R$ 39.817
|
Vila Ipiranga
|
R$ 356.872
|
R$ 3.144
|
R$ 11.380
|
Boa Vista
|
R$ 1.058.270
|
R$ 9.322
|
R$ 33.571
|
Cavalhada
|
R$ 352.246
|
R$ 3.103
|
R$ 11.234
|
Bom Fim
|
R$ 478.887
|
R$ 4.219
|
R$ 15.240
|
Passo D’Areia
|
R$ 474.636
|
R$ 4.181
|
R$ 15.106
|
Cristo Redentor
|
R$ 369.921
|
R$ 3.259
|
R$ 11.793
|
Moinhos Vento
|
R$ 1.269.386
|
R$ 11.182
|
R$ 40.250
|
Vila Nova
|
R$ 402.538
|
R$ 3.546
|
R$ 12.825
|
Bela Vista
|
R$ 2.074.948
|
R$ 18.278
|
R$ 65.737