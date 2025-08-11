Economia Saiba quanto custa financiar um imóvel nos bairros mais procurados de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











O levantamento considera os valores médios pagos pelos imóveis entre março e maio deste ano Foto: Freepik O levantamento considera os valores médios pagos pelos imóveis entre março e maio deste ano. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um comprador interessado em financiar um imóvel nos bairros de Porto Alegre com maior volume de transações no mercado imobiliário precisa ter renda entre R$ 4 mil e R$ 65 mil por mês, dependendo da região.

A simulação considera os valores médios pagos pelos imóveis entre março e maio deste ano, com base no ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis), e as condições médias atuais de financiamento nos principais bancos.

O levantamento foi realizado pela Loft, com o apoio da ferramenta Financiômetro, que calcula a entrada, a parcela inicial e a renda mínima necessária para obter o financiamento em cada bairro da cidade.

A pesquisa considera o financiamento de 70% do valor do imóvel – percentual praticado atualmente pelos principais bancos – em um plano de 420 parcelas mensais.

Nos bairros com maior volume de transações, como Petrópolis, Rio Branco e Centro Histórico, a renda mensal exigida para aprovação do crédito varia entre R$ 8 mil e R$ 26 mil, em média. Já em bairros como Restinga, Partenon e Sarandi, que também estão entre os 20 mais ativos, mas com imóveis de tíquete mais acessível, é possível financiar com renda inferior a R$ 11 mil.

“Com a alta dos juros e a exigência de uma entrada maior por parte dos bancos, as condições para financiamento estão mais exigentes. Mas o mercado imobiliário de Porto Alegre mostrou forte recuperação, com um crescimento de 18% no número de transações em relação ao mesmo período do ano passado [março a maio], que estava impactado pelas enchentes”, afirmou o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.

Além dos bairros com maior número de transações, o levantamento revelou as regiões com os maiores tíquetes médios da cidade. Em locais como Bela Vista, Três Figueiras e Moinhos de Vento, a renda mínima para financiamento ultrapassa R$ 50 mil mensais, com imóveis que superam R$ 2 milhões.

“São bairros com imóveis amplos, em ruas valorizadas e com forte presença de público de alta renda, que costuma complementar o financiamento com recursos próprios ou consórcios”, explicou Takahashi.

Veja as condições para financiamento nos 20 bairros com mais transações de compra e venda:

Bairro Tíquete médio Parcela inicial Renda mínima Petrópolis R$ 824.107 R$ 7.260 R$ 26.162 Centro Histórico R$ 273.181 R$ 2.406 R$ 8.732 Rio Branco R$ 645.373 R$ 5.685 R$ 20.508 Restinga R$ 127.874 R$ 1.126 R$ 4.135 Partenon R$ 326.756 R$ 2.878 R$ 10.427 Sarandi R$ 322.444 R$ 2.840 R$ 10.291 Cidade Baixa R$ 298.458 R$ 2.629 R$ 9.532 Santana R$ 387.002 R$ 3.409 R$ 12.333 Hípica R$ 309.367 R$ 2.725 R$ 9.877 Tristeza R$ 587.979 R$ 5.180 R$ 18.692 Mont’Serrat R$ 1.255.704 R$ 11.062 R$ 39.817 Vila Ipiranga R$ 356.872 R$ 3.144 R$ 11.380 Boa Vista R$ 1.058.270 R$ 9.322 R$ 33.571 Cavalhada R$ 352.246 R$ 3.103 R$ 11.234 Bom Fim R$ 478.887 R$ 4.219 R$ 15.240 Passo D’Areia R$ 474.636 R$ 4.181 R$ 15.106 Cristo Redentor R$ 369.921 R$ 3.259 R$ 11.793 Moinhos Vento R$ 1.269.386 R$ 11.182 R$ 40.250 Vila Nova R$ 402.538 R$ 3.546 R$ 12.825 Bela Vista R$ 2.074.948 R$ 18.278 R$ 65.737

Fonte: Loft, com base em dados do ITBI e do Financiômetro

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/saiba-quanto-custa-financiar-um-imovel-nos-bairros-mais-procurados-de-porto-alegre/

Saiba quanto custa financiar um imóvel nos bairros mais procurados de Porto Alegre

2025-08-11