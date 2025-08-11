Segunda-feira, 11 de agosto de 2025

Economia Saiba quanto custa financiar um imóvel nos bairros mais procurados de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

O levantamento considera os valores médios pagos pelos imóveis entre março e maio deste ano

Foto: Freepik
O levantamento considera os valores médios pagos pelos imóveis entre março e maio deste ano. (Foto: Freepik)

Um comprador interessado em financiar um imóvel nos bairros de Porto Alegre com maior volume de transações no mercado imobiliário precisa ter renda entre R$ 4 mil e R$ 65 mil por mês, dependendo da região.

A simulação considera os valores médios pagos pelos imóveis entre março e maio deste ano, com base no ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis), e as condições médias atuais de financiamento nos principais bancos.

O levantamento foi realizado pela Loft, com o apoio da ferramenta Financiômetro, que calcula a entrada, a parcela inicial e a renda mínima necessária para obter o financiamento em cada bairro da cidade.

A pesquisa considera o financiamento de 70% do valor do imóvel – percentual praticado atualmente pelos principais bancos – em um plano de 420 parcelas mensais.

Nos bairros com maior volume de transações, como Petrópolis, Rio Branco e Centro Histórico, a renda mensal exigida para aprovação do crédito varia entre R$ 8 mil e R$ 26 mil, em média.  Já em bairros como Restinga, Partenon e Sarandi, que também estão entre os 20 mais ativos, mas com imóveis de tíquete mais acessível, é possível financiar com renda inferior a R$ 11 mil.

“Com a alta dos juros e a exigência de uma entrada maior por parte dos bancos, as condições para financiamento estão mais exigentes. Mas o mercado imobiliário de Porto Alegre mostrou forte recuperação, com um crescimento de 18% no número de transações em relação ao mesmo período do ano passado [março a maio], que estava impactado pelas enchentes”, afirmou o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.

Além dos bairros com maior número de transações, o levantamento revelou as regiões com os maiores tíquetes médios da cidade. Em locais como Bela Vista, Três Figueiras e Moinhos de Vento, a renda mínima para financiamento ultrapassa R$ 50 mil mensais, com imóveis que superam R$ 2 milhões.

“São bairros com imóveis amplos, em ruas valorizadas e com forte presença de público de alta renda, que costuma complementar o financiamento com recursos próprios ou consórcios”, explicou Takahashi.

Veja as condições para financiamento nos 20 bairros com mais transações de compra e venda:

 Bairro 
Tíquete médio 
Parcela inicial 
Renda mínima 
Petrópolis 
R$ 824.107
R$ 7.260
R$ 26.162
Centro Histórico 
R$ 273.181
R$ 2.406
R$ 8.732
Rio Branco 
R$ 645.373
R$ 5.685
R$ 20.508
Restinga 
R$ 127.874
R$ 1.126
R$ 4.135
Partenon 
R$ 326.756
R$ 2.878
R$ 10.427
Sarandi 
R$ 322.444
R$ 2.840
R$ 10.291
Cidade Baixa 
R$ 298.458
R$ 2.629
R$ 9.532
Santana 
R$ 387.002
R$ 3.409
R$ 12.333
Hípica 
R$ 309.367
R$ 2.725
R$ 9.877
Tristeza 
R$ 587.979
R$ 5.180
R$ 18.692
Mont’Serrat 
R$ 1.255.704
R$ 11.062
R$ 39.817
Vila Ipiranga 
R$ 356.872
R$ 3.144
R$ 11.380
Boa Vista 
R$ 1.058.270
R$ 9.322
R$ 33.571
Cavalhada 
R$ 352.246
R$ 3.103
R$ 11.234
Bom Fim 
R$ 478.887
R$ 4.219
R$ 15.240
Passo D’Areia 
R$ 474.636
R$ 4.181
R$ 15.106
Cristo Redentor 
R$ 369.921
R$ 3.259
R$ 11.793
Moinhos Vento 
R$ 1.269.386
R$ 11.182
R$ 40.250
Vila Nova 
R$ 402.538
R$ 3.546
R$ 12.825
Bela Vista 
R$ 2.074.948
R$ 18.278
R$ 65.737
Fonte: Loft, com base em dados do ITBI e do Financiômetro

Pela 11ª semana consecutiva, mercado financeiro reduz a estimativa de inflação para este ano no Brasil
