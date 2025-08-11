Segunda-feira, 11 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Agro Governo gaúcho integra missão brasileira à China sobre captura de carbono e produção de fertilizantes

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Foto: Seapi/Divulgação
Comitiva visitou projeto de produção de fertilizantes a partir da captura de carbono na cidade de Erdos. (Foto: Seapi/Divulgação)

Uma missão técnica brasileira, formada por representantes dos setores público e privado, está em visita à China até o dia 16 deste mês. O objetivo é conhecer tecnologias inovadoras voltadas à descarbonização de usinas termoelétricas e à produção de fertilizantes nitrogenados.

O governo do RS participa da comitiva por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). Durante a missão, o grupo visitará três fábricas da empresa JNG, especializada em soluções industriais verdes.

“A companhia desenvolve tecnologias que utilizam amônia para realizar dessulfurização e captura de dióxido de carbono (CO₂), processo que resulta na produção de fertilizantes como sulfato de amônio e bicarbonato de amônio, amplamente utilizados na agricultura chinesa. Essas tecnologias, que já estão em operação comercial na China, representam uma alternativa sustentável para os setores energético e agrícola”, afirmou o coordenador do Plano ABC+RS, Jackson Brilhante.

De acordo com ele, o Brasil utiliza cerca de 50 milhões de toneladas de fertilizantes por ano, importando 90% dessa demanda. “Esses números demonstram a nossa dependência externa com relação aos fertilizantes. Precisamos buscar alternativas que viabilizem economicamente a produção desses fertilizantes dentro do nosso Estado. Isso vai auxiliar o setor agropecuário gaúcho na sua competitividade”, prosseguiu Brilhante.

Nesta segunda-feira (11), a comitiva visitou, na cidade de Erdos, um projeto de demonstração para produção de fertilizantes a partir da queima do carvão mineral. O projeto vai capturar 1,2 milhão de toneladas de CO₂ por ano, originados da queima do carvão, para produção de 2,3 milhões de toneladas de fertilizantes. “Essa tecnologia permite que seja capturado de 85% a 90% do gás carbônico gerado na planta térmica a carvão”, explicou Brilhante.

Saiba quanto custa financiar um imóvel nos bairros mais procurados de Porto Alegre
