Rio Grande do Sul No mês do advogado vice-presidente do IARGS será agraciado com a Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Com mais de três décadas de atuação na advocacia trabalhista, César Vergara Martins Costa possui trajetória reconhecida por sua conduta ética Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O vice-presidente do IARGS (Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul), Dr. César Vergara de Almeida Martins Costa, será agraciado com a Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho 2025, no próximo dia 13 de agosto, na sede do TST (Tribunal Superior do Trabalho) em Brasília.

A distinção é concedida pelo Tribunal a personalidades e instituições que se destacam na promoção da Justiça do Trabalho e na defesa dos valores da cidadania e da dignidade nas relações laborais.

Com mais de três décadas de atuação na advocacia trabalhista, César Vergara Martins Costa possui trajetória reconhecida por sua conduta ética, compromisso institucional e contribuição à valorização do trabalho. Além de sua atuação profissional, tem participação ativa no IARGS, com dedicação à promoção do Direito do Trabalho e ao fortalecimento da advocacia.

A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho é uma das mais relevantes distinções concedidas pelo TST e simboliza o reconhecimento do papel de juristas, magistrados, advogados e demais profissionais que contribuem para o aperfeiçoamento da Justiça do Trabalho no Brasil.

