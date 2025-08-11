Segunda-feira, 11 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul No mês do advogado vice-presidente do IARGS será agraciado com a Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Com mais de três décadas de atuação na advocacia trabalhista, César Vergara Martins Costa possui trajetória reconhecida por sua conduta ética

Foto: Divulgação

O vice-presidente do IARGS (Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul), Dr. César Vergara de Almeida Martins Costa, será agraciado com a Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho 2025, no próximo dia 13 de agosto, na sede do TST (Tribunal Superior do Trabalho) em Brasília.

A distinção é concedida pelo Tribunal a personalidades e instituições que se destacam na promoção da Justiça do Trabalho e na defesa dos valores da cidadania e da dignidade nas relações laborais.

Com mais de três décadas de atuação na advocacia trabalhista, César Vergara Martins Costa possui trajetória reconhecida por sua conduta ética, compromisso institucional e contribuição à valorização do trabalho. Além de sua atuação profissional, tem participação ativa no IARGS, com dedicação à promoção do Direito do Trabalho e ao fortalecimento da advocacia.

A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho é uma das mais relevantes distinções concedidas pelo TST e simboliza o reconhecimento do papel de juristas, magistrados, advogados e demais profissionais que contribuem para o aperfeiçoamento da Justiça do Trabalho no Brasil.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Governo gaúcho integra missão brasileira à China sobre captura de carbono e produção de fertilizantes
Ministério da Integração começa a mapear áreas do Rio Grande do Sul afetadas por chuvas
https://www.osul.com.br/no-mes-do-advogado-vice-presidente-do-iargs-sera-agraciado-com-a-comenda-da-ordem-do-merito-judiciario-do-trabalho/ No mês do advogado vice-presidente do IARGS será agraciado com a Comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho 2025-08-11
Deixe seu comentário

Últimas

Política Ministro do Supremo Alexandre de Moraes diz que a Constituição deu basta na possibilidade de golpismo
Mundo Presidente da Ucrânia acusa a Rússia de não se preparar para paz e de deslocar tropas
Esporte Dirigentes se reúnem no Rio de Janeiro para discutir implantação de Fair Play Financeiro
Esporte Carolana pede ano sabático e fica fora da Seleção Brasileira para o Mundial
Economia Ministro da Fazenda afirma que a reunião com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos foi cancelada
Política Câmara dos Deputados pode pautar projeto contra “adultização” de crianças nas redes sociais
Mundo Presidente dos Estados Unidos aciona as tropas da Guarda Nacional e assume a segurança de Washington
Esporte Gauchão Série A2: Inter-SM e Novo Hamburgo vencem e ficam perto do acesso à elite
Inter Explosão de talento: Ricardo Mathias brilha no ataque do Inter
Esporte Ônibus com torcedores do Cruzeiro pega fogo
Pode te interessar

Rio Grande do Sul Ministério da Integração começa a mapear áreas do Rio Grande do Sul afetadas por chuvas

Agro Governo gaúcho integra missão brasileira à China sobre captura de carbono e produção de fertilizantes

Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra alta de 6,4% nas vendas no segundo trimestre de 2025

Notícias Projeto de construção de escolas do governo Eduardo Leite será adotado pelo Ministério da Educação