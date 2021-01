Esporte Pela internet, golpistas vendem entradas falsas para a final da Libertadores por 3 mil reais

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2021

Placas prontas para o troféu da Libertadores. (Foto: Conmebol)

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) começou a monitorar anúncios falsos de venda na internet de credenciais para a final da Copa Libertadores entre Santos e Palmeiras, que será disputada neste sábado (30), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A entidade recebeu a informação de que páginas e pessoas físicas têm vendido por até R$ 3 mil em grupos no Facebook as entradas registradas em nome de terceiros.

A entidade afirmou que está apurando o caso e pretende emitir um comunicado para reforçar que a venda de credenciais é irregular. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a final do torneio será disputada com os portões fechados e com presença de até 5 mil pessoas. Esse público é formado por dirigentes, convidados, patrocinadores, delegados da Conmebol e membros das comissões técnicas. Todos só vão entrar no Maracanã com a apresentação de uma credencial e a apresentação de um teste negativo para covid-19.

Desde a manhã de quinta-feira a Conmebol começou a distribuir no Rio de Janeiro as credenciais para o jogo. Algumas das pessoas que garantiram o documento tiraram foto dele e publicaram nas redes sociais. Os golpistas pegaram essas imagens e as transformaram em um anúncio de venda.

Santos

Na véspera da grande decisão da Copa Libertadores da América, o técnico Cuca deu sua última entrevista coletiva, já no Maracanã. Perguntado sobre a principal dúvida para formação do time titular, Sandry ou Lucas Braga, o treinador colocou até Soteldo como dúvida.

“Nós tivemos fora o Soteldo duas partidas. Contra o Grêmio. E nas duas eu joguei com Sandry e com o Lucas Braga. Então podemos incluir o Soteldo também, né? Muda-se a forma de jogar. Mas não muda a maneira com que o time joga. Forma é uma coisa, o sistema tático. Mas mesmo mudando as peças vamos ter nosso jeito. A forma do treinador jogar é a mesma, que é do Abel e a minha. São estratégias que a gente usa”, afirmou o treinador.

O Santos tem a dúvida no gol entre John e João Paulo e a dúvida entre Sandry e Lucas Braga foi presente nos dois jogos contra o Boca Juniors nas semifinais da competição. Nos dois jogos, o atacante foi o escolhido para começar entre os titulares.

Na coletiva desta sexta, o técnico citou até a possibilidade de prorrogação como um dos critérios para a escolha do time titular do Santos para a decisão.

“Levando muita coisa em consideração. Não sei se pode ser um jogo de 90 minutos, pode ser mais. O jogo pode se decidir no meio, no fim. Ou pode se decidir no começo. São situações que temos dentro do grupo que criamos essas opções e vamos escolher o melhor ao longo do jogo”, concluiu Cuca.

Palmeiras

O torcedor do Palmeiras vai precisar esperar momentos antes da final contra o Santos, neste sábado, para conhecer a escalação para a final da Copa Libertadores.

Nesta sexta-feira, o técnico Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva no Maracanã e não deu detalhes sobre a formação do Verdão. Ao ser questionado sobre jogadores como Felipe Melo e Rony, o português disse que conta com ambos, sem revelar se desde o início da partida ou como opções.

“Em relação ao Felipe Melo, tenho sido honesto com a comunicação que tenho feito com vocês desde que cheguei aqui. Felipe é um jogador com uma experiência muito grande, com uma vibração enorme, alguém que nos ajuda dentro e fora de campo. Seguramente amanhã vai poder nos ajudar. Se vai ser de início ou se vai ser a entrar, cabe a mim decidir”, disse.

“É um jogador que ajudar a todos e a mim, enquanto treinador, porque é um colecionador de títulos. Tudo o que depender de mim e dos nossos jogadores faremos para que ele possa acrescentar mais”, afirmou Abel Ferreira.

