Por Redação O Sul | 5 de março de 2022

No Rio Grande do Sul, seis apostas acertaram cinco dezenas. (Foto: Divulgação/Caixa)

Nenhuma aposta acertou todas as seis dezenas do concurso nº 2.460 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (5). Os números contemplados foram 16, 17, 18, 28, 35 e 37. Trata-se da nona vez consecutiva em que a loteria acumula o seu prêmio principal, que agora chega a R$ 107 milhões para o sorteio da próxima quarta-feira (9).

Já a quina da modalidade teve 155 ganhadores, cada um fazendo jus a R$ 44,5 mil – a lista inclui seis gaúchos, nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Gravataí (Região Metropolitana), Bento Gonçalves (Serra), Santa Maria (Região Central) e São Borja (Fronteira-Oeste). Outros 11.542 volantes acertaram a quadra e receberão R$ 854.

Com preço mínimo de R$ 4,50 para o jogo básico de cinco dezenas, as apostas podem ser realizadas no site oficial caixa.gov.br ou em qualquer agência lotérica associada ao banco estatal.

Apostas

O horário de segunda a sexta-feira vai geralmente das 9h às 18h, sendo que nos estabelecimentos de shopping centers e supermercados o expediente o horário pode se estender até as 19h. Aos sábados, as lotéricas “de rua” costumam fechar as portas ao meio-dia, enquanto as de centros comerciais e afins costumam atender até o início da noite.

