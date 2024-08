Geral Pela primeira vez após as enchentes, o Rio Grande do Sul tem saldo positivo na geração de empregos

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2024

Foram registrados 129.392 contratações e 122.702 desligamentos no mês de julho no Estado. (Foto: Agência Brasil)

O Rio Grande do Sul registrou saldo positivo de empregos em julho, com 6.690 novos postos formais de trabalho. Após as enchentes de maio, esse é o primeiro mês em que isso ocorre. Foram 129.392 contratações e 122.702 desligamentos no mês. Em 2024, o Estado criou 45.329 mil vagas de trabalho com carteira assinada.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados na quarta-feira (28).

Para o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella, a notícia é motivo de muita alegria. “Estávamos confiantes que o saldo do mês de julho seria positivo. Celebramos o resultado e desejamos que esse número aumente ainda mais. A secretaria está trabalhando incansavelmente pela retomada das atividades econômicas do Estado por meio de programas como o MEI RS Calamidades, o RS Qualificação, entre outros”, destacou.

O setor de serviços liderou o ranking de saldos positivos com 2.249 postos de trabalho com carteira assinada, seguido pela construção, com 2.090, pelo comércio, com 1.344, e pela indústria, com 1.163. O único setor que demitiu mais do que contratou foi o da agropecuária, que teve saldo negativo de 156. Em julho, o saldo ficou positivo para as mulheres, com a geração de 3.511 postos, e também para os homens, com 3.179 vagas de trabalho formais criadas.

No acumulado de 2024, o saldo do Estado também é positivo. De janeiro a julho, foram 914.489 admissões e 869.160 demissões. O setor de serviços lidera as contratações, com saldo de 22.801 mil postos de trabalho formais no ano.

Brasil

O mercado formal brasileiro apresentou em julho um saldo de 188.021 postos de trabalho, variação relativa de 0,40%, acumulando no ano um saldo de 1.492.214 postos de trabalho com carteira assinada. Em 12 meses, agosto de 2023 a julho de 2024, foram gerados no País um total de 1.776.677 empregos, resultado 13% maior que o saldo observado no período de agosto de 2022 a julho de 2023, quando foram gerados 1.572.564 postos de trabalho.

Com isso, o estoque recuperado para o Caged em julho é de 47.009.489 postos de trabalho formais, variação relativa de 0,40%.

Os dados do Novo Caged mostram que o emprego em julho foi positivo em todos os Estados, com exceção do Espírito Santo, e nos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas. O setor de serviços gerou 79.167 postos, seguido da Indústria, com 49.471 postos, um crescimento 30% em comparação a igual mês do ano anterior e 85,6% no acumulado do ano; o Comércio, com geração de 33.003; Construção Civil, com 19.694; e a Agropecuária, com saldo de 6.688 postos no mês.

2024-08-29