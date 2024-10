Economia Pela primeira vez, mais de mil empresas estão dispostas a renegociar dívidas de seus clientes com descontos de até 99%

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Um detalhe importante: quem fizer o pagamento pelo Pix fica com o nome limpo na hora. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Serasa iniciou novo mutirão nacional para negociação de dívidas. O Feirão Serasa Limpa Nome terá mais de mil empresas parceiras, como bancos, empresas de telefonia, de água e energia, varejo e outros segmentos, com descontos de até 99% nos valores. Pela primeira vez, os consumidores poderão negociar várias dívidas de uma vez.

O feirão teve início nessa segunda-feira (28) e permite a negociação diretamente no site ou no aplicativo da Serasa. O objetivo é que os consumidores consigam quitar suas dívidas sem sair de casa e em até três minutos.

O mutirão, que vai até o dia 29 de novembro, terá mais de 550 milhões de ofertas em todo o Brasil, com descontos e parcelamentos de acordo com cada orçamento. Conforme a Serasa, este será o maior mutirão da história.

Segundo Laís Gabriel, especialista financeira da Serasa, essa é uma oportunidade para que os brasileiros possam organizar a vida financeira, um aspecto que pode impactar até em uma melhor qualidade de vida para o consumidor.

“Pela primeira vez na nossa história, a gente tá trazendo nesse Feirão Serasa Limpa Nome mais de mil empresas parceiras. Então, o que significa? Que eu tenho mais de mil empresas parceiras dispostas a renegociar com os consumidores as dívidas de empresas dos mais diversos segmentos”, afirma Laís Gabriel.

Uma novidade para esta edição é poder juntar mais de uma dívida para negociar. Pelo site ou pelo aplicativo, o consumidor pode reunir débitos em uma única forma de pagamento. Basta escolher uma data de vencimento unificada e quitar todas as dívidas em um único boleto ou em uma mesma chave Pix.

Por meio do “carrinho de compras”, o usuário pode finalizar a negociação de mais de uma oferta de uma só vez. É como nos sites de compras: o consumidor escolhe itens diferentes e, no fim, consegue fazer um só pagamento para todo o pedido.

“Com as dívidas, a gente fez isso também. A gente tem esse carrinho de ofertas, onde, para as pessoas que tem duas ou mais dívidas, elas têm essa possibilidade de juntar todas em um carrinho e gerar um único link de pagamento via boleto ou via Pix”, explica a especialista.

Um detalhe importante: quem fizer o pagamento pelo Pix fica com o nome limpo na hora.

Uma dica de Laís Gabriel é até para quem não acha que tem dívidas. Ao fazer um cadastro gratuito e rápido no site da Serasa, qualquer pessoa pode conferir se existem débitos no seu nome que podem ser negociados nesse período de descontos.

Veja como

Passo a passo para negociar as dívidas:

Os consumidores podem consultar os canais oficiais da Serasa para fazer as negociações online. Estes canais são o site ou o aplicativo Serara (no Google Play e na App Store).

Passo 1 – Baixar o aplicativo da Serasa

Depois de baixar o aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), o consumidor deve digitar o CPF e preencher um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras irão aparecer na tela, como possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score.

Passo 2 – Escolher a oferta

Após selecionar “Ver detalhes”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Depois, o consumidor deve clicar em uma das dívidas disponíveis. Serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique em ‘Negociar’ em cada uma delas.

Passo 3 – Revisar e finalizar o acordo

O consumidor deve escolher a opção e a forma de pagamento de preferência. Caso seja boleto, pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio pelo WhatsApp. Se optar pelo Pix, pode selecionar o dia para vencimento e a quantidade de parcelas. Depois, é hora de confirmar as informações, revisando as condições apresentadas e clicando em “Fechar acordo”.

Passo 4 – Pagar o débito

Ao fechar o acordo, o pagamento deve ser feito seguindo as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, basta clicar em ‘Copiar chave Pix’ e colar no aplicativo da instituição bancária. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/pela-primeira-vez-mais-de-mil-empresas-estao-dispostas-a-renegociar-dividas-de-seus-clientes-com-descontos-de-ate-99/

Pela primeira vez, mais de mil empresas estão dispostas a renegociar dívidas de seus clientes com descontos de até 99%

2024-10-30