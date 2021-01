O democrata conseguiu conquistar o voto do numeroso eleitorado negro do Estado – que foi apontado como parte fundamental na vitória do presidente eleito Joe Biden em novembro.

A eleição de Warnock é também um golpe contra o presidente Donald Trump, que tentava mobilizar sua base leal de apoiadores para reeleger o senador David Perdue neste Estado tradicionalmente republicano.

A outra vaga para o Senado foi disputada pelo democrata Jon Ossoff e pela senadora republicana Kelly Loeffler. Jon Ossoff venceu e, assim, o presidente Biden terá o controle do Congresso americano já no início do seu mandato. Cada um dos partidos terá 50 cadeiras no Senado, mas os democratas terão maioria pois a vice-presidente também preside a Casa e tem o poder de dar o voto de minerva.

Apoio de Harris

A vice-presidente eleita dos EUA, Kamala Harris, esteve na segunda-feira (4) em Savannah para pedir votos aos candidatos democratas no Estado. Harris também foi a primeira senadora negra a ser eleita pelo Estado da Califórnia.