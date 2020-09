Celebridades Pela primeira vez, Sheron Menezzes conta que sofreu aborto antes de ser mãe

Por Redação O Sul | 22 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A atriz, que hoje é mãe de Benjamin (de 3 anos), fruto de seu casamento com Saulo Bernard, relembra que, meses depois, veio a nova gestação Foto: Divulgação A atriz, que hoje é mãe de Benjamin (de 3 anos), fruto de seu casamento com Saulo Bernard, relembra que, meses depois, veio a nova gestação. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A atriz Sheron Menezzes participou da série de lives “Mamãe de Primeira”, no Instagram da também atriz Nathália Dill, e revelou que já sofreu um aborto na época em que fazia “Liberdade, Liberdade”, em 2016.

“Eu achei que a gente tinha uma conexão muito grande. Ali [em ‘Liberdade, liberdade’] a gente se encontrou, né? Aí você começou a fazer tricô, uma coisa de que eu gostava, e eu estava grávida. Só que eu não podia contar para ninguém. Eu não estava grávida do Benj, não. Aquilo [o tricô] me uniu a você. E eu comecei a fazer. Eu terminei a novela grávida e, logo depois que acabou, eu perdi. Naquela época eu estava grávida. Aí eu perdi o bebê, foi uma gravidez de que poucas pessoas souberam e, quando a gente engravida, entende que é normal perder o bebê no início. Eu fiquei meio assim, guardei aquele tricô… Aí depois que perdi o bebê, fiquei um pouco triste, guardei o meu tricô e voltei para a minha vida”, disse Sheron.

A atriz, que hoje é mãe de Benjamin (de 3 anos), fruto de seu casamento com Saulo Bernard, relembra que, meses depois, veio a nova gestação. “Engravidei no início de uma outra novela e comecei a fazer tricô durante umas gravações. E fui fazer uma peça. E adivinha? Voltei a fazer o tricô. Até hoje não terminei, Nat, a minha mantinha (risos)!”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades