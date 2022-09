Política Pela primeira vez, Supremo terá barreira antidrone neste 7 de Setembro

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

Também por segurança, não será informada a agenda dos ministros da Corte Foto: STF/Divulgação Também por segurança, não será informada a agenda dos ministros da Corte. (Foto: STF/Divulgação) Foto: STF/Divulgação

O STF (Supremo Tribunal Federal) terá, pela primeira vez, uma barreira antidrone, com sensores que detectam o equipamento, neste 7 de Setembro. A Corte, por questões de segurança, não detalhou como será essa ação.

Segundo informações divulgadas pela CNN, o tribunal também preparou um efetivo policial 70% maior para proteção da sua sede e do entorno em comparação com 2021. Também por segurança, não será informada a agenda dos ministros e cada conta um contará com escolta de agentes da Polícia Judicial treinados para adoção de protocolos em diversos cenários possíveis.

Além disso, a inteligência do STF mapeou possíveis ocorrências. A Polícia Militar, por exemplo, prevê destacar um grupo da tropa de choque que deverá permanecer ao lado do STF.

A Secretaria de Segurança do STF realizou, ao longo dos últimos meses, ações especializadas para identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais e, com base no resultado dessas análises, definiu os riscos existentes e planejou ações que reduzam ou neutralizem esses riscos, sempre buscando atuar preventivamente.

Todo o esquema de segurança pública na Esplanada dos Ministérios, envolvendo desfile e manifestações, foi definido pelas autoridades locais, com apoio do STF e outros órgãos públicos.

O 7 de Setembro deve ser marcado por diversos atos favoráveis e contrários ao atual governo em todo o País.

