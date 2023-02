Inter Pela quinta rodada do Gauchão, Inter encara neste domingo o Novo Hamburgo

Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2023

O grupo colorado encerrou a preparação para a partida na tarde deste sábado (4). (Foto: Reprodução/Twitter)

Pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, o Inter enfrenta neste domingo (5) o Novo Hamburgo, às 20h30min, no Estádio do Vale. O grupo colorado encerrou a preparação para a partida na tarde deste sábado (4).

No último jogo, na quinta-feira (2), o Inter venceu o Ypiranga por 3 a 0, em confronto válido pela quarta rodada do Gauchão. Pedro Henrique abriu o placar logo no começo. Na etapa final, Alan Patrick, de pênalti, e Maurício fecharam a conta, colocando o time de Mano Menezes na vice-liderança do Estadual, com oito pontos. Com os resultados de outros jogos da quinta rodada, que se encerra neste domingo, o Colorado ainda pode ser ultrapassado na classificação do Estadual.

No trabalho deste sábado (4), no CT Parque Gigante, o treinador Mano Menezes comandou um treinamento fechado para a imprensa. O técnico realizou os ajustes finais da equipe que entrará em campo no Vale dos Sinos.

Na próxima semana, o Inter tem dois compromissos na agenda: enfrenta o Caxias, na quarta-feira (8), no Beira-Rio, e o Brasil de Pelotas, no sábado (11), em Pelotas.

Goleada na Supercopa Feminina

Também neste sábado, na Supercopa Feminina 2023, a equipe das gurias do Inter venceu o Athletico-PR por 5 a 1, no estádio Beira-Rio. A partida abriu o torneio deste ano. As coloradas até largaram em desvantagem, mas não se abateram e, com gols de Belén Aquino, duas vezes, Roberta, Bruna Benites e Djeni, fecharam a goleada. A vitória, conquistada com base na mescla de velhas conhecidas e novas caras, classifica o Inter para as semifinais da Supercopa Feminina.

O adversário do Inter na próxima fase do torneio eliminatório será conhecido nesta manhã deste domingo (5). Em São Paulo, Corinthians e Atletico-MG duelarão para decidir quem enfrentará o Colorado. Caso as donas da casa levem a melhor, a semifinal será disputada em São Paulo, enquanto uma possível classificação do Galo resultaria em novo duelo com mando do Inter.

Das 11 atletas que iniciaram o confronto deste sábado, cinco foram contratadas para 2023. Em campo, o técnico Maurício escalou o Inter com duas linhas de quatro, dispondo Roberta e Eskerdinha como laterais e Bruna e Haas no miolo de zaga. À frente, Djeni e Capela foram as volantes. Depois da dupla, todo o quarteto ofensivo contou com caras novas: Pati, Fany, Belén e Sandoval.

Durante o segundo tempo, Maurício também promoveu estreias. Analuyza foi a primeira das recém-chegadas a entrar em campo, enquanto Berchon, cria da base colorada, substituiu Sandoval na altura do minuto 32. Rejuvenescido e reforçado, mas também alicerçado nas experientes Bruna Benites, Haas, Djeni e companhia, o Inter goleou de maneira impiedosa as atuais vice-campeões da série A2 do País.

