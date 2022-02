Esporte Pela quinta vez, Neymar vence prêmio de melhor jogador brasileiro que atua fora do país

Por Redação O Sul | 2 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O craque conquistou o prêmio "Samba Gold" também em 2014, 2015, 2017 e 2020. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Destaque do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira, Neymar venceu o prêmio “Samba Gold” de 2021, troféu concedido ao melhor jogador brasileiro que atua fora do país na temporada. O resultado é decidido por meio de votação pública.

Organizado pelo portal “Sambafoot”, o prêmio leva em conta as estatísticas, o papel, as conquistas e o impacto geral do atleta em seu clube desde o início até o final do ano.

Essa é a quinta vez que Neymar ganha o prêmio, já que o craque conquistou também em 2014, 2015, 2017 e 2020.

Criado em 2008, o Samba Gold tem o camisa 10 do PSG como maior vencedor. Depois dele, o atleta que venceu mais vezes é o zagueiro Thiago Silva, com três conquistas (2011, 2012 e 2013).

A atacante Gio Queiroz, do Levante, da Espanha, ficou com o troféu na categoria feminina, que foi realizada pela primeira vez na história.

Série

Neymar é assim. Uns amam, outros não o suportam. Ele já foi manchete de inúmeras notícias, seja por suas polêmicas dentro e fora dos campos, ou por suas jogadas, seus gols e suas conquistas, como quando comandou a seleção brasileira na inédita medalha de ouro em Jogos Olímpicos, na Rio-2016, ou quando liderou o Paris Saint-Germain em sua primeira final da história de Liga dos Campeões.

O fato é que poucos conhecem realmente como é o cotidiano e a vida pessoal de Neymar. Seus conflitos internos e externos, seus gostos e costumes, seu convívio com seu pai e empresário, seus amigos e todas as pessoas que o cercam.

Tudo isto e muito mais é trazido pela série documental “Neymar: O Caos Perfeito”, da Netflix. A produção se propõe a contar como é a vida do astro do futebol brasileiro de uma forma que nenhum torcedor do Brasil ou do mundo sequer imaginou.

A série estreou mundialmente na plataforma de streaming no dia 25 de janeiro. O responsável por dirigir o projeto é David Charles Rodrigues, cineasta que nasceu nos Estados Unidos, mas viveu boa parte da sua vida em território nacional e que se identifica como brasileiro.

David fez, durante um bom tempo, parte da rotina de Neymar. Seja no Paris Saint-Germain ou na seleção brasileira. Ele conta a história do camisa 10 desde sua aparição nas categorias de base do Santos, sua revelação ao futebol brasileiro e mundial, a primeira convocação e trajetória até agora na delegação nacional, a chegada ao mercado europeu com o contrato com o Barcelona, a polêmica transferência ao Paris Saint-Germain e o ‘quase-retorno’ ao time catalão. Mas, acima de tudo, o lado de Neymar que ninguém conhece.

“Eu acho, e é uma coisa que eu até gostaria de ter explorado mais na narrativa, mas que não deu certo por falta de tempo… eu acho que ele é uma pessoa muito criativa. Eu acho que a criatividade dele, você vê em campo. Mas eu acho que tem outros aspectos na vida dele. Eu acho que a criatividade dele vai se revelar mais ainda depois que ele se aposentar, depois que ele tiver tempo realmente de explorar esse lado”, contou David.

O diretor revela que o próprio título da série foi Neymar quem sugeriu. “Ele me ligou um dia e falou o que eu achava. Bem humilde, na verdade. Eu tinha escrito umas mil ideias, mil versões, mas acho que essa realmente encapsulou a série da melhor forma possível. E isso foi muito antes de ele ver a série. Ele não tinha visto nada. Ele não tinha ideia do que eu estava construindo. Isso mostra a visão criativa dele”, acrescentou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte