Brasil Pelé completa um mês hospitalizado em São Paulo

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O melhor jogador de futebol de todos os tempos trata um câncer de cólon Foto: Ricardo Stuckert/CBF O melhor jogador de futebol de todos os tempos trata um câncer de cólon. (Foto: Ricardo Stuckert/CBF) Foto: Ricardo Stuckert/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A internação de Pelé no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, completou um mês nesta quinta-feira (29). Com progressão no câncer de cólon, não há previsão de alta para o ex-jogador. A doença foi descoberta em setembro de 2021.

O Rei do Futebol deu entrada na instituição de saúde no dia 29 de novembro, para fazer uma reavaliação do tratamento do câncer. Na ocasião, ele também foi diagnosticado com uma infecção respiratória.

Dias depois, a equipe médica anunciou que houve progressão do quadro oncológico do ex-craque, demandando mais atenção ao rim e ao coração. Segundo os médicos, Pelé não responde mais às quimioterapias e está sob cuidados paliativos, recebendo medidas de conforto para aliviar dores e falta de ar.

Com a piora da saúde de Pelé, familiares passaram o Natal com ele no hospital, onde permanecem acompanhando o ex-atleta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil