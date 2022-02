Brasil Pelé é hospitalizado novamente para continuar tratamento contra o câncer

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2022

O rei do futebol passa por uma nova sessão de quimioterapia Foto: Reprodução/Twitter

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, de 81 anos, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no domingo (13), para dar continuidade ao tratamento do tumor no cólon.

O rei do futebol passa por uma nova sessão de quimioterapia. Nas redes sociais, Pelé informou que seria internado novamente e agradeceu por todas as mensagens de carinho.

Com bom humor, ele afirmou que assistiria ao Super Bowl. A final da liga de futebol americano foi disputada na noite de domingo. “Tomara que tenha pipoca para assistir ao Super Bowl logo mais. Estarei vendo a partida apesar do meu amigo @tombrady não estar jogando”, escreveu.

O diagnóstico do câncer de cólon foi divulgado no dia 6 de setembro do ano passado e, desde então, Pelé segue uma rotina de tratamento todos os meses.

