Por Redação O Sul | 26 de julho de 2025

Com vantagem no histórico e vivendo melhor fase, o Palmeiras chega mais forte contra o Grêmio. Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Neste sábado (26), o Grêmio enfrenta o Palmeiras no Allianz Arena, em São Paulo, às 21 horas, tentando se recuperar na temporada. Ocupando a 14ª colocação no Brasileirão, com 17 pontos, o tricolor está apenas três pontos acima do Santos, que abre a zona de rebaixamento com 14.

Desde o retorno das férias do meio do ano, o Grêmio venceu apenas uma partida: contra o São José, pela Recopa Gaúcha, na Arena do Grêmio, por 2 a 0. Nas competições nacionais e continentais, porém, a equipe não conseguiu embalar, acumulando dois empates e duas derrotas. No Campeonato Brasileiro, jogou somente fora de casa: perdeu por 4 a 1 para o Cruzeiro e empatou em 1 a 1 com o Vasco, em São Januário.

Do outro lado, o Palmeiras vive um momento oposto. O time paulista disputou três partidas desde a volta da Copa do Mundo de Clubes, com duas vitórias e um empate. Dentro de casa, venceu o Atlético Mineiro por 3 a 2 e empatou com o Mirassol por 1 a 1.

Apesar da saída do jovem destaque Estevão, negociado com o Chelsea, o técnico Abel Ferreira conta agora com o ponta habilidoso Ramon Sosa, contratado junto ao Nottingham Forest, também da Inglaterra. Mesmo com apenas uma assistência até o momento, o jogador tem empolgado a torcida alviverde e pode ser um diferencial decisivo no duelo deste sábado.

Histórico do confronto

Além da má fase, o Grêmio terá que encarar um retrospecto histórico desfavorável contra o Palmeiras. Em 99 jogos entre as equipes, o tricolor venceu 21, empatou 34 e perdeu 44 vezes. O mando de campo tem relevância: em 48 partidas disputadas fora de Porto Alegre, o Grêmio venceu apenas quatro vezes (três pelo Brasileirão e uma na Libertadores de 2019 — mesmo ano da última vitória gremista como visitante, mas pelo Campeonato Brasileiro). O Palmeiras venceu 31 desses jogos e houve 13 empates.

Jogando em casa, o tricolor apresenta melhor desempenho, com 17 vitórias em 51 partidas, contra 13 vitórias do Palmeiras e 21 empates. No total de gols marcados, o Palmeiras também leva vantagem: 144 gols contra 99 do Grêmio.

