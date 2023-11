Brasil Pelo menos 16 capitais terão transporte gratuito no 1º dia do Enem; Porto Alegre é uma delas

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

Na capital gaúcha, os descontos variam de 25% a 100%, conforme a renda familiar. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Pelo menos dezesseis capitais brasileiras vão oferecer gratuidade no transporte público para alunos que forem prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (5). Em Porto Alegre, o cartão de transporte vai estar liberado para os estudantes. Os descontos variam de 25% a 100%, conforme a renda familiar.

São elas:

*Aracajú (SE)

*Belém e todo o estado do Pará

*Florianópolis (SC)

*Maceió (AL)

*Porto Velho (Rondônia)

*Teresina (PI)

*São Luís (MA)

*Vitória (ES) e região metropolitana

*Recife (PE)

*São Paulo (SP) e região metropolitana

*Palmas (TO)

*Goiânia (GO)

*Fortaleza (CE)

*Campo Grande (MS)

*Salvador (BA) – só o metrô

*Porto Alegre (RS)

Em Maceió, já existe o “Domingo é Livre”, um programa que garante gratuidade neste dia da semana aos usuários dos bilhetes de transporte municipal.

Já na capital e região metropolitana do Espírito Santo, existe a gratuidade para estudantes durante a semana e, excepcionalmente para os dias de Enem, o benefício será ampliado aos domingos.

Na região metropolitana de Goiânia (GO), já existe uma política de passe livre para alunos de ensino médio. Por isso, aqueles que forem prestar o Enem nos próximos domingo também terão gratuidade.

Na capital piauiense, o benefício da gratuidade estará disponível para alunos da rede estadual de ensino.

Em Palmas, o transporte público já é gratuito em todos os finais de semana, sem cobrança das passagens para todos os usuários. Haverá reforço nas linhas para o Enem.

Em Campo Grande, estudantes que fizeram um cadastro pedindo isenção, não vão pagar passagem de ônibus na ida e na volta, para a prova do Enem. O prazo para o pedido de isenção terminou na terça-feira (31).

Estudantes inscritos no Enem terão gratuidade na passagem do metrô para realizar as provas em Salvador. Para embarcar sem pagar a tarifa, os candidatos não precisam usar o cartão de meia passagem. No entanto, precisam ir às catracas exclusivas para este aceso, e apresentar o comprovante de inscrição e um documento de identidade com foto ao funcionário da concessionária CCR Metrô. A gratuidade vale apenas para o metrô.

Enem

O Enem 2023 acontece nos dois primeiros domingos de novembro (5 e 12). De acordo com o Inep, responsável pelo exame, mais de 3,9 milhões de pessoas estão inscritas no exame.

As provas serão aplicadas da seguinte maneira:

* 5 de novembro

– 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

– 45 questões de ciências humanas; e

redação.

* 12 de novembro

– 45 questões de matemática; e

– 45 questões de ciências da natureza.

Horários

– Abertura dos portões: 12h (horário de Brasília)

– Fechamento dos portões: 13h (horário de Brasília)

– Início das provas: 13h30 (horário de Brasília)

– Término das provas no 1º dia: 19h (horário de Brasília)

– Término das provas no 2º dia: 18h30 (horário de Brasília)

O candidato só poderá sair com o Caderno de Questões nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.

2023-11-03