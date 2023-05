Rio Grande do Sul Pelo menos 227 mil pessoas no Rio Grande do Sul foram vacinadas no Dia D contra a gripe influenza

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Campanha vai até 31 de maio Foto: Arquivo/SES Campanha vai até 31 de maio. - Foto: Arquivo/SES Foto: Arquivo/SES

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Rio Grande do Sul registrou no último sábado (06) mais de 227 mil doses de vacinas contra a gripe influenza aplicadas no Dia D da campanha. O percentual de cobertura hoje no Estado chega a 32%. Ao todo, 1,3 milhão de pessoas já se vacinaram contra a doença este ano.

Os dados foram compilados nesta terça-feira pelo Cevs (Centro Estadual de Vigilância em Saúde) após o prazo acordado com os municípios para que eles digitassem os dados no SI-PNI (Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações).

A campanha ainda segue até o dia 31 deste mês. A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários das crianças, gestantes, puérperas, pessoas com 60 anos ou mais, povos indígenas, professores e trabalhadores da saúde. Somados esses grupos representam cerca de 3,6 milhões de pessoas.

Para os demais públicos elegíveis (como as pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte, entre outros), que totalizam 1,4 milhão de pessoas, serão disponibilizadas as doses a partir de estimativas populacionais, porém, sem o estabelecimento de cobertura a ser atingida.

“A vacinação contra a influenza é uma das medidas de prevenção para proteger contra a doença, suas complicações e óbitos, além de contribuir para a redução da circulação viral na população, especialmente nos indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco”, explica a diretora do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Tani Ranieri.

A influenza e a vacina

A influenza é uma infecção viral aguda, que afeta o sistema respiratório e é de alta transmissibilidade. Os sintomas podem ser confundidos com os da Covid-19.

A vacina usada na campanha é composta por três tipos de cepas do vírus Influenza (A-H1N1, A-H3N2 e B). Para adultos, o esquema é de dose única anual. Crianças abaixo dos 9 anos de idade, se estiverem fazendo a imunização para a gripe pela primeira vez, fazem duas doses, com intervalo de quatro semanas entre elas.

Ela pode ser aplicada na mesma ocasião de outras vacinas, inclusive junto da vacina contra a Covid-19.

Hospitalizações e óbitos em 2023

Complicações por influenza já foram responsáveis por 213 hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave. Dessas, 76 (ou 36%) foram e idosos e outras 36 (ou 20%) foram em menores de 5 anos, duas das faixas etárias contempladas na campanha.

Até este momento, foram 16 óbitos pela doença, metade deles em pessoas com 60 anos ou mais. A presença de alguma comorbidade também estava presente em 14 dos casos que evoluíram a óbito.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/pelo-menos-227-mil-pessoas-no-rio-grande-do-sul-foram-vacinadas-no-dia-d-contra-a-gripe-influenza/

Pelo menos 227 mil pessoas no Rio Grande do Sul foram vacinadas no Dia D contra a gripe influenza

2023-05-09