Geral Pelo menos 30 vídeos de estupro contra adolescente foram gravados e compartilhados no Rio

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O caso foi transferido para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou pelo menos 30 vídeos do estupro contra uma adolescente de 15 anos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no último fim de semana. O material foi gravado e compartilhado na última sexta-feira (3) em um celular de um rapaz de 16 anos.

A menina afirma ter sido vítima de um estupro coletivo e acusa dois homens, de 20 e 22 anos, pelo abuso. A polícia investiga se um menor também participou.

Até o final da tarde dessa terça-feira (7), ninguém tinha sido preso. Pelo menos 2 telefones celulares, de adolescentes de 16 e 17 anos, foram apreendidos. Um dos rapazes apontados pela adolescente como autores do estupro chamou o ato de “brincadeira”.

Nova delegacia

Na segunda-feira (6), 3 adolescentes — de 15, 16 e 17 anos — prestaram depoimento na 58ª DP (Posse). O caso foi transferido para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Iguaçu.

Enquanto os menores falavam aos investigadores, a vítima foi levada até o Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Iguaçu e fez um exame de corpo de delito — 3 dias após o episódio.

De acordo com a delegada Mônica Areal, titular da Deam, a menina será ouvida novamente, desta vez com a presença de uma profissional especializada em depoimento especial de menores vítimas de violência sexual.

Ataques à vítima

Na manhã dessa terça (7), uma das irmãs da vítima contou que a caçula está abalada e recebendo ataques nas redes sociais. “É nojento tudo que foi feito. Ela não queria ficar com um dos meninos e, por isso, foi dopada e abusada. Fizeram aquilo com a minha irmã e ainda gravaram. Ela está muito triste com tudo o que aconteceu. Além disso, ela está recebendo vários ataques nas redes sociais”, disse a mulher.

A vítima disse que foi violentada na casa de uma amiga, em Nova Iguaçu, por conhecidos. Ela já estava dormindo, na madrugada de sexta, quando pelo menos nove rapazes chegaram e a acordaram.

“Começaram a beber e a fazer desafios. Um deles era ficar com os meninos, e ela disse não. Aí ela ficou muito bêbada, com certeza colocaram algo no copo dela. Eles premeditaram tudo”, afirmou uma das irmãs.

De acordo com a família dela, dois deles, um de 20 e outro de 22 anos, a estupraram. Nos vídeos, ela aparece desacordada enquanto é violentada. Nas imagens é possível observar que uma criança dorme na cama enquanto a jovem recebe tapas na cara. Outra menina, deitada na cama, assiste a tudo. “Gravou, cara? Depois tu me manda”, disse um dos homens.

“O Instagram dela ficou aberto, e um menino de 17 anos a marcou [nos vídeos] com os outros meninos”, emendou a irmã. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/pelo-menos-30-videos-de-estupro-contra-adolescente-foram-gravados-e-compartilhados-celulares-de-menores-foram-apreendidos/

Pelo menos 30 vídeos de estupro contra adolescente foram gravados e compartilhados no Rio

2023-11-07