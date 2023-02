Porto Alegre Pelo menos 300 quilos de pescados são apreendidos no entorno do Mercado Público de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Guarda Municipal acionou a Vigilância Sanitária após verificação de veículo com pescados no Centro da cidade Foto: Divulgação SMS/PMPA Porto Alegre, RS 16/02/2023. Em ação realizada na manhã desta quinta-feira, 16, foram apreendidos 300 quilos de pescados – carne de siri e peixes frescos – sem comprovação de procedência. A Guarda Municipal acionou a Vigilância Sanitária após verificação de veículo com pescados no centro da cidade. A Equipe de Vigilância de Alimentos (EVA) e o diretor da Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Fernando Ritter, compareceram ao local, onde foi verificado veículo particular acondicionando pescados sem procedência comprovada e transportados sem a devida autorização. A intenção do transportador era comercializar os produtos no Mercado Público. Foto:Divulgação SMS/PMPA Foto: Divulgação SMS/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em ação realizada na manhã desta quinta-feira (16), foram apreendidos 300 quilos de pescados – carne de siri e peixes frescos – sem comprovação de procedência, em Porto Alegre.

A Guarda Municipal acionou a Vigilância Sanitária após verificação de veículo com pescados no Centro da cidade. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana também autuou por eliminar água do pescado em via pública, o que é considerado infração.

“Recebemos a denúncia dos comerciantes do entorno de que havia um automóvel que, há algum tempo, despejava água do pescado no meio-fio ao lado do Mercado Público, causando um forte odor de peixe. Durante o patrulhamento desta quinta, conseguimos flagrar a ação e efetuar a abordagem”, disse o secretário-adjunto da Segurança, Comissário Zottis.

A Equipe de Vigilância de Alimentos e o diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Fernando Ritter, compareceram ao local, onde foi verificado o automóvel particular acondicionando pescados sem procedência comprovada e transportados sem a devida autorização. A intenção do transportador era comercializar os produtos no Mercado Público.

A médica veterinária Clarissa Schild explica que, por não terem a procedência comprovada, os produtos são considerados impróprios para consumo humano. Em atendimento à Lei Municipal 12.822/21, a carga apreendida foi doada para alimentação animal.

Segundo o secretário municipal de Administração e Patrimônio, André Barbosa, a gestão do Mercado Público seguirá investindo em melhorias que possam auxiliar na fiscalização. “Com o Fundo do Patrimônio, que tem uma rubrica específica para o Mercado Público, teremos recursos para contribuir com a segurança, instalando mais câmeras de vigilância, buscando coibir ações como a que ocorreu hoje”, finaliza.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/pelo-menos-300-quilos-de-pescados-sao-apreendidos-no-entorno-do-mercado-publico-de-porto-alegre/

Pelo menos 300 quilos de pescados são apreendidos no entorno do Mercado Público de Porto Alegre