Brasil Pelo menos 896 indígenas morreram por coronavírus no Brasil

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2020

42,3 mil foram contaminados, aponta Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. (Foto: Reprodução/TV Brasil)

Pelo menos 896 indígenas morreram por Covid-19 no Brasil, e 42.342 foram contaminados. Os dados são da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, até a sexta-feira (18). Os números da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde são bem menores: 504 mortes e 36.643 infectados.

Também na sexta (18), o ministro Ricardo Lewandowski suspendeu uma reintegração de posse determinada pela Justiça Federal da Bahia de uma área denominada Loteamento Canto das Águas sobreposta à Terra Indígena Tupinambá de Olivença. O ministro atendeu à Reclamação Constitucional ingressada no Supremo Tribunal Federal (STF) pela assessoria jurídica do Conselho Indigenista Missionário.

A Justiça Federal de Ilhéus determinou, no início deste mês, a reintegração da área composta por 30 lotes sobrepostos à aldeia Cajueiro e explorados pela Ilhéus Empreendimentos S/A para o mercado imobiliário de luxo e turístico.

A reintegração contraria determinação do STF, que suspendeu quaisquer ações de reintegração de posse enquanto durar a pandemia. A decisão do ministro Edson Fachin foi proferida no dia 6 de maio como apêndice do processo de Recurso Extraordinário 1.017.365/SC.

De acordo com os Tupinambá, 52,8% do loteamento está inserido em terras tradicionalmente ocupadas. A informação tem como base os estudos técnicos necessários à demarcação, que estão finalizados e aprovados pela Fundação Nacional do Índio (Funai) – aguardam apenas a publicação da portaria declaratória.

