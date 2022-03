Geral Pelo menos sete advogados, filhos ou irmãos de desembargadores, estão cotados para vagas no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

Por Redação O Sul | 16 de março de 2022

Cerca de 60 profissionais se inscreveram para tentar uma das três vagas que estão abertas. (Foto: Reprodução)

O Conselho Pleno da seccional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no Rio de Janeiro se reúne nesta quinta-feira (17) para escolher os advogados que serão indicados a ocupar cargo de desembargador no TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro). Cerca de 60 profissionais se inscreveram para tentar uma das três vagas que estão abertas. Chama a atenção, nessa lista, a quantidade de parentes de desembargadores.

Há pelo menos sete advogados de sobrenome conhecido tentando entrar para os quadros do TJ-RJ por meio do quinto constitucional. E esse “atributo” terá peso na votação.

Advogados que fazem parte do Conselho afirmam à coluna que todos eles estão bem cotados e têm chances de entrar nas listas de indicados da OAB. São quatro homens e três mulheres.

Daniele Vasconcelos é filha do desembargador Edson Aguiar de Vasconcelos, 3º vice-presidente do tribunal; Juliana Foch, do desembargador Fernando Foch, que atua na 3ª Câmara Cível; e Danielle Briggs, filha de Alda Soares, desembargadora aposentada.

Entre os homens estão Gustavo Horta, filho do desembargador aposentado Paulo Gustavo Rebello Horta; Eduardo Biondi, filho da desembargadora Sirley Biondi, que atua na 13ª Câmara Cível do TJ-RJ; Mauro Anátocles, irmão do desembargador Marcelo Anátocles, que atua na 6ª Câmara Criminal do TJ-RJ; e Lucas Fonseca, irmão do desembargador Caetano Fonseca, presidente da 7ª Câmara Cível do tribunal.

Proximidade política

Outro forte candidato é Vitor Marcelo Aranha Afonso Rodrigues. Ele não é parente de desembargador, mas tem influência política. É ex-professor do senador Flávio Bolsonaro. Em 2020, esteve em uma lista tríplice da OAB, para vaga no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), e foi o escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro.

A advogada de Flávio Bolsonaro, Luciana Pires, está em campanha por Vitor Marcelo. Ela tem se mostrado bastante influente nas redes sociais. Frequentemente publica fotos de encontros com personalidades jurídicas e do meio político.

Em uma delas, há poucas semanas, aparece bebendo vinho com o ministro Luís Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os dois estiveram em uma steakhouse na zona sul do Rio. Salomão fez carreira como juiz no TJ-RJ e tem influência na Corte.

Luciana Pires também se mostra próxima de Cláudio Castro, o governador do Estado, a quem caberá a palavra final sobre as vagas no tribunal do Rio de Janeiro. O governador esteve na festa de aniversário da advogada, em janeiro, realizada no salão nobre do Iate Clube.

Saia justa no tribunal

A OAB vai enviar ao TJ-RJ três listas, cada uma com seis nomes. Os desembargadores terão que reduzi-las pela metade e, depois, enviar os seus escolhidos para que o governador do Estado decida quem serão os três indicados.

A votação, no TJ, pode ocorrer de forma confidencial. São muitos nomes conhecidos e os desembargadores não querem correr o risco de se indispor com colegas e amigos da Corte. As informações são do jornal Valor Econômico.

