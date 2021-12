Acontece Pelo segundo biênio consecutivo, Grupo Oncoclínicas conquista selo Pró-Ética de combate a fraudes e corrupção

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2021

Pioneiro na América Latina, o selo Pró-Ética foi criado em 2010 e, desde 2018 passou a ser bienal. (Foto: Divulgação/ Grupo Oncolínicas)

O Grupo Oncoclínicas foi reconhecido com o selo Pró-Ética, concedido pela Controladoria Geral da União (CGU) para empresas que, segundo a instituição, promovem “um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente”.

Ao todo, 327 empresas do setor privado de todos os portes se inscreveram para receber o selo, porém, apenas 195 cumpriram com todos os requisitos para admissão. Dessas, 67 ao final das análises tiveram suas iniciativas aprovadas.

“Receber mais uma vez o selo Pró-Ética reflete a priorização do compliance na agenda da companhia e endossa nosso modelo de gestão, pautado pelos mais elevados padrões de responsabilidade no combate a fraudes e corrupção”, diz o fundador e CEO do Grupo Oncoclínicas, Bruno Ferrari.

Este reconhecimento se deve pela existência de um canal independente, aberto a todos, para recebimento de dúvidas e suspeitas de violação à legislação e ao Código de Ética e Conduta da companhia; o compromisso de conduzir uma apuração completa e abrangente em 100% dos relatos realizados neste canal; e a participação da alta liderança em temas de compliance.

“O selo Pró-Ética é também uma evidência para pacientes, colaboradores, encaminhadores, fornecedores e demais parceiros do compromisso com a ética e a integridade, base do nosso negócio”, enfatiza Bruno Ferrari.

O resultado do selo Pró-Ética foi divulgado no dia 7 de dezembro, em solenidade liderada pelo secretário-executivo da CGU, José Marcelo Castro de Carvalho, e pelo secretário de Transparência e Prevenção da Corrupção da Controladoria, Roberto Viegas.

