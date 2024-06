Rio Grande do Sul Pelotas registra terremoto de 2,5 graus na Escala Richter

Por Redação O Sul | 28 de junho de 2024

Não foram identificados quaisquer danos no município. Foto: Gustavo Vara

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou um terremoto de magnitude 2.5 na Escala Richter, no município de Pelotas (RS), na tarde de quinta-feira (27).

Não foram identificados quaisquer danos. Segundo o órgão, em contato com a professora Tamara Beskow, profissional que faz parte do Corpo Científico da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), a pesquisadora informou que o tremor foi registrado pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) às 17h30 dessa quinta.

De acordo com o professor Felipe Padilha Leitzke, da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), “a hipótese mais provável é que o tremor ocorreu por um movimento de acúmulo de energia no interior da crosta e liberação ao longo das falhas geológicas”, diz.

Ainda, o professor aponta que esse é um processo natural e comum de ocorrer em magnitudes baixas no Brasil, que está localizado no interior de uma placa tectônica, ao contrário dos limites de placas, onde os terremotos são de magnitude muito mais alta e de grande poder destrutivo. Estima-se a ocorrência de centenas desses eventos de baixa magnitude ao redor do globo diariamente, inclusive em áreas estáveis (intraplaca).

A Defesa Civil do Estado informa que continuará trabalhando em conjunto com a UFPEL no intuito de esclarecer as circunstâncias do fato.

Mais informações referentes ao sismo, encontram-se no site https://moho.iag.usp.br/eq/latest.

