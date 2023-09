Brasil Pente-fino do INSS é um procedimento realizado todos os anos para identificar se há irregularidades em pagamentos de benefícios

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Governo anunciou novo pente-fino nos benefícios. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Todos os anos o INSS faz um pente-fino para identificar se há irregularidades nos pagamentos dos benefícios. Se forem identificadas fraudes, os benefícios são suspensos ou cortados. É muito importante para gerar economia à Previdência Social, e os valores podem ser usados para pagar outros benefícios, para quem realmente cumpre os critérios de recebimento.

Entretanto, no dia 22 de agosto, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, anunciou que vai ocorrer um pente-fino extraordinário, para benefícios de determinado período. Além disso, todos os tipos de benefício passarão pelas análises.

No dia 22 de agosto, aconteceu o 1º Seminário de Avaliação e Melhoria do Gasto Público, promovido pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. Nesse dia, representantes do governo federal se reuniram para discutir quais ações poderiam realizar para gerar economia aos cofres públicos. Uma dessas ações foi a realização do pente-fino extraordinário.

De acordo com a ministra Simone Tebet, o corte nos benefícios irregulares do INSS deve gerar uma economia de cerca de R$ 20 bilhões decorrentes de erros ou fraudes na instituição. Comumente, os benefícios que passam pela revisão são aqueles por incapacidade, que necessitam de comprovação através de perícia. Contudo, nesse pente-fino extraordinário, será benefício de qualquer espécie.

O objetivo é identificar fraudes e erros nos benefícios concedidos em 2021 e 2022, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Esse dinheiro da economia deve ser usado para recompor o orçamento de todos os ministérios.

Mais benefícios

De acordo com o Tribunal de Contas da União (TCU), os benefícios tiveram um salto significativo nos valores pagos pelo INSS. Esse valor teria atingido o patamar de R$ 1 trilhão e cerca de 10% disso foi proveniente de algum erro ou fraude.

Não há uma data definida para o corte no INSS. O governo federal fará essa verificação nos próximos dias até identificar as irregularidades previstas. A declaração feita por Tebet foi a seguinte: “Se ficarmos com 1% ou 2%, seria suficiente para recompor o orçamento dos ministérios, que, inicialmente, teriam uma perda em 2024 de orçamento em relação a 2023”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/pente-fino-do-inss-e-um-procedimento-realizado-todos-os-anos-para-identificar-se-ha-irregularidades-nos-pagamentos-dos-beneficios/

Pente-fino do INSS é um procedimento realizado todos os anos para identificar se há irregularidades em pagamentos de benefícios

2023-09-17