Bruno Laux Pepe Vargas inicia diálogos sobre o “Crescimento Sustentável” do RS à frente da Assembleia gaúcha

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2025

Pepe Vargas (PT), iniciou nesta semana a série de diálogos sobre o “Crescimento Sustentável” do RS. (Foto: Arquivo/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

Crescimento sustentável

Em visita à região do Sul do estado, o presidente da Assembleia Legislativa gaúcha, Pepe Vargas (PT), iniciou nesta semana a série de diálogos sobre o “Crescimento Sustentável” do RS, pauta que estará no centro das mobilizações de sua gestão à frente da Casa em 2025. Passando pelas prefeituras de Bagé, Pelotas, Rio Grande e São Lourenço do Sul, o deputado esteve dialogando sobre a necessidade de um pacto pela transição energética e de uma transformação ecológica nos sistemas produtivos do Estado, assim como na ocupação do território e no uso dos nossos recursos naturais. Ao fim do roteiro, Pepe destacou a importância da aproximação entre o Parlamento estadual, as prefeituras e as Câmaras Municipais, de modo a permitir contribuições dos deputados estaduais com o desenvolvimento econômico e social em todo o território gaúcho. “Precisamos produzir com mais cuidado com o meio ambiente, distribuindo melhor a renda e reduzindo desigualdades entre as nossas diversas regiões”, afirma o deputado.

Atenção na menopausa

Na busca de diretrizes para a humanização e a melhora na qualidade do atendimento das mulheres na transição menopáusica, a deputada Delegada Nadine (PSDB) protocolou na Assembleia gaúcha um projeto de lei que cria a Política Estadual de Atenção Integral à Saúde da Mulher no Climatério e na Menopausa. A parlamentar destaca que cerca de 8% da população feminina nacional vive o período em questão, que é caracterizado pelo desequilíbrio na produção hormonal e interfere diretamente no dia a dia feminino. Frente a este contexto, Nadine sugere através da medida o avanço de um conjunto de políticas públicas de saúde para minimizar seus efeitos, bem como ações de conscientização e apoio a essas mulheres.

Pedágios sem diálogo

O deputado estadual Luiz Marenco (PDT) oficiou ao ministro dos Transportes, Renan Filho, manifestando preocupação com o recente anúncio do governo sobre a instalação de novos pontos de pedágio na região sul do RS. Em meio à incerteza sobre as tarifas previstas e a falta de informações sobre o número de praças ou pórticos de cobrança, o parlamentar afirma faltar diálogo com a sociedade antes de avançar com as medidas e relembra que o governo federal se comprometeu junto à Assembleia gaúcha, em 2023, em ouvir as comunidades antes de implementar a política de concessões. Marenco segue mobilizando lideranças municipais e entidades representativas da região para pressionar o Planalto pela revisão do projeto e pela consulta à população. “Precisamos ter a clareza de que não se repetirá o descalabro que foi a concessão à Ecosul, que cobra as tarifas mais caras do estado e uma das mais altas do Brasil”, alertou.

Ampliação de vagas

A Secretaria de Educação de Porto Alegre confirmou nesta sexta-feira a abertura de 352 novas vagas para a Educação Infantil na capital gaúcha. A prefeitura afirma que a ampliação foi viabilizada através de um acordo do Executivo municipal com 13 Organizações da Sociedade Civil, as quais prestam serviços no atendimento da etapa de ensino em questão na rede municipal. A partir da ampliação de postos de estudo, os pais ou responsáveis pelas crianças beneficiadas serão acionados automaticamente, seguindo a lista de espera da pasta municipal, de modo a matricularem seus filhos já para o início do ano letivo de 2025.

Instabilidades no PIX

Usuários do PIX relataram uma série de instabilidades no funcionamento do sistema de transferências instantâneas no início da tarde desta sexta-feira. Segundo o Banco Central, um problema na rede do Sistema Financeiro Nacional, que interliga diferentes instituições financeiras à autoridade monetária, foi o responsável pelo mau funcionamento da plataforma. A autarquia informou que, logo após a identificação das instabilidades, os planos de contingência de rede foram acionados e a situação encaminhada à normalidade.

*Instagram: @obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

2025-02-08