Economia Pequenos negócios respondem por 8 de cada 10 empregos criados no país

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2022

De acordo com o levantamento, o saldo positivo de empregos por empresas de todos os tipos no país foi de 159.454 no período Foto: Divulgação

Os pequenos negócios respondem por oito de cada dez empregos criados no Brasil em outubro, segundo dados de uma pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequena Empresas (Sebrae).

De acordo com o levantamento, o saldo positivo de empregos por empresas de todos os tipos no país foi de 159.454 no período. Os pequenos negócios, por sua vez, respondem por 125.114 dessas contratações (78,5%). Segundo o Sebrae, o segmento registrou, pelo décimo mês consecutivo, um saldo positivo na geração de empregos.

Saldo positivo

No acumulado de 2022 até outubro, o país contabiliza 2,3 milhões de novas vagas, das quais 1,6 milhão (71,6%) correspondem a micro e pequenas empresas. A participação média das companhias médias e grandes na geração de empregos no país alcançou 22%, com 513 mil contratações.

As micro e pequenas empresas tiveram saldo positivo em todos os setores pesquisados. Empresas médias e grandes, por outro lado, registraram resultado negativo na construção civil e na extrativa mineral.

Na área de serviços, o saldo de contratações dos pequenos negócios foi de 60,2 mil, enquanto médias e grandes empresas tiveram 29,1 mil de saldo positivo de novos contratados. No acumulado deste ano, as micro e pequenas empresas do setor de serviços foram as que mais contrataram (850.781 novos empregos).

Caged

A economia brasileira registrou um saldo positivo de 159,4 mil empregos com carteira assinada em outubro deste ano. Os dados foram divulgados na semana passada pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

Em outubro do ano passado, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o saldo foi de 252,5 mil empregos formais. A queda foi de 36,9% nessa base de comparação. De acordo com o governo federal, foram 1,78 milhão de contratações e 1,63 milhão de demissões em outubro deste ano.

