Celebridades “Percebi que ele era gay na pré-escola”, diz mãe de Tiago Abravanel

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2020

Foto: Reprodução/Instagram

Cintia Abravanel, mãe do ator a apresentador Tiago Abravanel, contou que percebeu cedo que o filho era homossexual, ainda na pré-escola. A filha número um de Silvio Santos falou sobre o filho em live comandada por Maju Giorgi, coordenadora da ONG Mães pela Diversidade.

Cintia revelou que tinha bastante medo da forma como as pessoas iriam reagir diante da orientação sexual do filho. “Percebi [a orientação sexual de Tiago] quando era muito pequeno. A situação mais gritante foi na sua festa da formatura do pré-escolar. Tinha receio, sim. Porque as pessoas não tendo contato, não sabem o quão normal e importante é olhar para isso com naturalidade e amar os nossos filhos como eles são”, disse.

Na live, Cintia conta também que lidar com a homossexualidade do filho nunca foi uma questão complicada, nem em ‘âmbito familiar’: “Para mim, foi uma situação atípica. Como eu trabalhava com teatro, posso dizer que quase 100 por cento dos meus amigos eram gays. E eu participava da vida deles e via o sofrimento que era a vida deles. Então, já criei o Tiago nesse ambiente”.

“Infelizmente, é muito triste ver a ignorância das pessoas. O fato de não ter próximo, vira um bicho de sete cabeças, que não é”, completou Cintia. Tiago também participou da live no Instagram e contou que o apoio que recebeu em casa foi fundamental para o seu amadurecimento.

