Cláudio Humberto Pereira usa Hugo Motta para tentar “emparedar” Lira

Por Cláudio Humberto | 6 de setembro de 2024

(Foto: Divulgação)

Inviabilizado na disputa pela presidência da Câmara, o deputado Marcos Pereira (SP) tenta garantir o cargo para o Republicanos, que preside, indicando o correligionário Hugo Motta (PB) como alternativa dos partidos de centro. A jogada objetiva “emparedar” o presidente, Arthur Lira (PP-AL), ainda sem candidatura oficial, constrangendo-o a apoiar o jovem paraibano. Faltou “combinar com os russos”, principalmente com Lira, maior “eleitor” da Casa, que jamais abriria mão de liderar esse processo.

Nascimento vive

Outro “russo” não consultado é o baiano Elmar Nascimento (União), ainda o mais forte na disputa, caso garanta o apoio de Arthur Lira.

União ameaça o PT

O Planalto se opõe a Nascimento, e tenta convencer Lira a desistir dele, porque o União Brasil é a maior ameaça ao poder político do PT baiano.

Lula atrapalha

Lula não tem votos na Câmara, mas pode atrapalhar. Vetou Pereira sem dizer que o fazia. Simplesmente não o recebeu, apesar da insistência.

Tarcísio mete medo

Para o presidente petista, que teme eventual enfrentamento em 2026, Tarcísio Gomes de Freitas “mandaria” na Câmara, com Marcos Pereira.

Há 14 anos Lula enrola e deixa Goiás fora da agenda

Se não cancelar de última hora, como já fez por outras três vezes neste mandato, o presidente Lula (PT) tem a chance nesta sexta-feira (6) de visitar Goiás, onde seu partido é fraquinho. O petista pode inclusive aproveitar a ausência do governador Ronaldo Caiado (União Brasil), que está em férias na Grécia com a esposa, entre os convidados do cantor sertanejo Gusttavo Lima. O desprezo de Lula é recíproco, já que 58,71% dos eleitores preferiram Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições.

Esfarrapada

Em junho de 2023, sua visita a Rio Verde foi cancelada sob alegado “mau tempo para pouso”, segundo desculpa do Planalto, à época.

Europa é bom

A propaganda de Lula divulgou que ele reduziria as luxuosas viagens ao exterior para viajar pelo Brasil, mas não foi bem assim…

Tô fora

Lula não esteve em 11 Estados, este ano, maior o desprezo por Acre, Rondônia e Tocantins: ainda não os visitou desde a posse.

Mão boba

Entre os atos grosseiros do ministro Silvo Almeida (Direitos Humanos) contra mulheres, registrados na ONG Me Too Brasil, estão mão boba nas pernas, beijos inapropriados, palavras chulas de cunho sexual etc.

Diz aí, Anielle

Espera-se da ministra Anielle Franco (Igualdade Racial), que seria vítima de Silvio Almeida, a dignidade de denunciar o assédio, e que Janja e Lula deixem claro se o governo continuará a agasalhar assediador.

Mistério Novo

Um mistério intriga Brasília: sempre tão agressivo na oposição, o partido Novo se recusou a criticar as relações de Lula (PT) com Deolane Bezerra, “influencer” presa no Recife. Viralizaram na internet as fotos carinhosas de Lula e Janja sorridentes com a acusada de tantos crimes.

Conversa de bêbado

Magno Malta (PL-ES) cobrou Rodrigo Pacheco (PSD-MG) pelo fim da censura após reunião do presidente do Senado com ministros do STF sobre o X. Achou o discurso fraco, “conversa de bêbado para delegado”.

Convocação

Exortações ao protesto deste sábado (7) pipocam pelo Brasil. O senador Eduardo Girão (Novo-CE) puxa o chamado em Fortaleza (CE), na Praça Portugal, 16h, para enfrentar a “ditadura da toga”.

Tá bombando

Lançado há poucos dias, o perfil “Alexandre Files”, no X, beira os 380 mil seguidores. A conta foi criada pela própria equipe do X para expor as contestadas decisões de Alexandre de Moraes.

Fala aos gringos

Os parlamentares Marcel van Hattem (Novo-RS) e Eduardo Girão (Novo-CE) marcaram viagem aos Estados Unidos. Têm encontros marcados com congressistas de lá. A pauta é a censura à rede social “X”.

Petição pública

O pedido público de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes (STF) na plataforma Change.org deve ultrapassar as 1,4 milhão de assinaturas nesta sexta-feira (6).

Pensando bem…

…o eleitorado na Câmara é outro.

PODER SEM PUDOR

Cunhado de qualidade

O ex-governador de Alagoas Guilherme Palmeira, ministro do Tribunal de Contas da União, conversava com o deputado Nelson Costa, que entrou para o folclore político ao pedir, como souvenir, a guimba do cigarro que o general João Figueiredo acabara de fumar, durante uma audiência. “Sinceramente, não sei o que seria de mim sem o meu cunhado”, disse Nelson Costa a Palmeira, “ele me ajuda muito.” O ministro estranhou: “⁠Desculpe, amigo, mas que cunhado?” O deputado esclareceu: “⁠Aquele ali, pendurado no crucifixo.” Era orgulhoso da irmã freira, que se “casou” com o filho de Deus.

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

