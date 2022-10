Mundo Período de luto por vítimas de tragédia em Seul, na Coreia do Sul, vai até 5 de novembro

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Durante o período de luto, todas as instituições públicas e escritórios diplomáticos hastearão bandeiras pela metade, disse o primeiro-ministro sul-coreano Han Duck-soo Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O período nacional de luto pelas vítimas da festividade de Halloween em Seul vai deste domingo (30) até o dia 5 de novembro.

Pelo menos 151 pessoas morreram em um incidente no bairro de Itaewon, em Seul, Coreia do Sul, no sábado à noite (29). O tumulto ocorreu em um beco estreito, causado por uma superlotação. Pessoas ficaram prensadas e caíram umas nas outras.

Durante o período de luto, todas as instituições públicas e escritórios diplomáticos hastearão bandeiras pela metade, disse o primeiro-ministro sul-coreano Han Duck-soo neste domingo, acrescentando que todos os eventos não urgentes serão adiados.

Funcionários públicos e funcionários de instituições públicas usarão fitas para expressar suas condolências durante o período de luto, acrescentou Han.

O governo sul-coreano fornecerá apoio e um fundo para as famílias dos mortos e feridos em uma multidão durante as festividades de Halloween em Seul, disse o primeiro-ministro Han Duck-soo neste domingo.

A confusão no distrito de Itaewon matou ao menos 151 pessoas, incluindo 19 estrangeiros, e feriu outras 82. O governo sul-coreano “operará uma equipe de apoio funerário e responderá totalmente ao tratamento dos feridos” junto com o Ministério da Saúde e Bem-Estar, disse Han. O tratamento psicológico para as famílias e os feridos também será fornecido, acrescentou o primeiro-ministro.

O governo “consultará ativamente os escritórios diplomáticos para garantir que não haja falta de apoio”, disse Han. “Nosso país tem uma história de superação de desastres com todos os cidadãos unidos em um só pensamento”, disse Hand, acrescentando: “Peço sinceramente a todas as pessoas que se juntem para que possamos superar a tristeza e nos levantar novamente”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo