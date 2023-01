Notícias Peritos coletam DNA de vândalos presos em Brasília e checam com DNA da cena do crime

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2023

Peritos da Polícia Federal trabalham com a coleta de DNA. (Foto: Polícia Federal/Gov.br/Reprodução)

Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, os peritos criminais da Polícia Federal iniciaram nesta quinta a coleta de material genético de presos pelas manifestações no último domingo.

As informações genéticas serão comparadas com o DNA recolhido da cena do crime, em vestígios de sangue, urina e fezes, por exemplo. Também serão analisados vestígios de DNA coletados em diversos itens pessoais abandonados quando da desocupação, como armas improvisadas para depredar e destruir. O procedimento é capaz de identificar culpados com uma prova inequívoca.

A lei autoriza a coleta compulsória do DNA em condenados por crimes hediondos e violentos ou por meio de expressa autorização judicial. Os dados coletados com os presos vão para o Banco Nacional de Perfis Genéticos, exclusivamente criminal e gerido pela PF.

Cerca de 50 peritos e papiloscopistas da PF realizaram a perícia dentro das dependências do STF. Foram coletadas digitais, material genético e até pegadas no local.

A expectativa é que o laudo seja concluído e divulgado dentro de 30 dias.

Tecnologia

A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF) afirmou que a perícia criminal da Polícia Federal é “dotada dos recursos humanos e materiais necessários para a execução das análises científicas, além da constatação e quantificação dos danos perpetrados”. A associação ainda pediu apuração rigorosa, o que exige a realização de exames periciais para averiguar a autoria e a materialidade das infrações cometidas.

A Polícia Federal possui, desde 2010, o programa Combined DNA Index System (Codis), desenvolvido pelo FBI – a polícia nacional dos Estados Unidos. O sistema permite cruzamento de dados através da coleta de DNA para identificar suspeitos de crime e pode auxiliar nos trabalhos em Brasília.

A PF também examina câmeras de segurança da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto, e as imagens feitas por drones da PF que sobrevoaram os prédios invadidos durante a onda de vandalismo. Peritos analisam ainda publicações nas redes sociais, onde houve convocação para os atos de vandalismo e também transmissões ao vivo das invasões.

A análise dos dados nas redes sociais foi facilitada pelos próprios vândalos, que fizeram transmissões tanto durante a convocação para os atos terroristas quanto durante a depredação.

