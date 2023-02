Polícia Em Porto Alegre, perseguição policial em plena tarde termina com homem baleado na avenida Princesa Isabel

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2023

O motorista não estava armado. Foto: BM/Divulgação Condutor foi interceptado pela BM após dirigir perigosamente por ruas da Zona Leste. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

Um motorista que trafegava de forma perigosa por ruas da Zona Leste de Porto Alegre foi baleado e preso pela Brigada Militar (BM) na tarde desta quarta-feira (15). De acordo com corporação, ele resistiu a uma ordem de parar, motivando perseguição até a avenida Princesa Isabel, quando acabou atingido por disparos no braço esquerdo e nas nádegas.

A ocorrência teve início na rua Vicente da Fontoura, por onde o motorista conduzia de forma irregular um automóvel Fiat Argo Drive de cor prata, pneus furados e placa de Belo Horizonte (MG). O relato é de que, além de dirigir na contramão, ele invadia calçadas da região e jogava o carro contra outros veículos e até mesmo pedestres.

Acionada por um brigadiano que testemunhou a situação, uma equipe da corporação iniciou perseguição que passou pela rua Luiz de Camões (bairro Santo Antônio) e só chegou ao fim na esquina da Princesa Isabel com a João Pessoa (Santana), quando o homem colidiu seu carro com outros três veículos parados sob um semáforo nas imediações do condomínio popularmente conhecido como “Carandiru”.

Cirurgia

Durante a revista realizada pelos policiais não foram encontradas armas-de-fogo dentro do automóvel ou com o condutor, que apresentava comportamento desconexo e agressivo, precisando ser contido à força durante o atendimento médico. Ele permanece internado no Hospital de Pronto Socorro (HPS), sob custódia, recuperando-se de cirurgia e ainda sem prestar depoimento.

A investigação está a cargo da Polícia Civil. Se for confirmada a intenção de atingir pessoas com o carro, o suspeito pode responder por tentativa de homicídio. Sua identidade não foi informada.

(Marcello Campos)

