Geral Personal trainer é preso após ser filmado dando socos na ex-namorada em academia de Goiânia

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Vídeos mostram os dois conversando e o momento em que ele dá um soco no peito da vítima e ela se agacha. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O personal trainer Douglas Ferreira foi preso após ser filmado dando socos na ex-namorada, a personal Raíssa Brandão, em uma academia de Goiânia. Vídeos mostram os dois conversando e o momento em que Douglas dá um soco no peito da vítima e ela se agacha.

“A impressão foi que o mundo parou, a impressão que eu tive foi que a academia ficou em silêncio, parou e eu não consegui pensar em nada. Eu fiquei com medo dele ser mais agressivo, pensei que o próximo soco ia ser mais forte, por isso eu agachei para sair do campo de visão dele”, desabafou Raíssa.

A prisão aconteceu na última segunda-feira (10), mas a agressão foi filmada no dia 31 de março. Após ser agredida, Raíssa fica agachada com a mão onde apanhou e, em seguida, Douglas também se abaixa e aperta os olhos dela. Depois, os dois saem do corredor e o agressor bate no rosto da mulher.

Ao portal de notícias G1, Raíssa contou que dois dias antes da agressão, Douglas estava mexendo no celular dela, como tinha costume, e viu que o contato do ex dela não estava bloqueado e, naquele momento, começou a discussão.

“Não tinha conversa, nem nada, só não estava bloqueado. No dia 30 tentei terminar com ele porque era insustentável a relação, mas na sexta-feira ele me fechou na minha aula na frente, na minha aluna e disse: ‘Eu tenho um problema com você e vou resolver hoje’”, contou Raíssa.

A vítima disse que a aluna ficou incomodada com a intimidação de Douglas e disse para ela conversar com ele. Douglas chamou Raíssa para o corredor e as agressões começaram, segundo a personal.

“Ele perguntou porque meu ex não estava bloqueado. Eu disse que antes da gente namorar ele buscou um óculos na minha casa. Na hora que eu falei, ele deu o primeiro murro no peito”, relembrou.

Depois de dar um soco e apertar os olhos de Raíssa, os dois saíram do corredor e Douglas abordou a ex em outro ambiente da academia.

“Ele veio, deu um murro na testa e disse: ‘Não me procure nunca mais, nós dois acabamos’”, disse Raíssa.

Segundo a vítima, depois da agressão, Douglas desceu até o estacionamento e quebrou o carro dela. Após danificar parte do veículo, o agressor foi até a casa de Raíssa para convencê-la a não denunciar à polícia.

“Ele foi conversar com a minha mãe pedindo pra não registrar, mas eu registrei, ele disse pra minha mãe que só me empurrou, mas eu contei pra ela que ele tinha me batido”, finalizou.

A vítima contou que a direção da academia prestou todo apoio a ela e um personal a levou até o carro para garantir que Douglas não tivesse a esperando no estacionamento. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/personal-trainer-e-preso-apos-ser-filmado-dando-socos-na-ex-namorada-em-academia-de-goiania/

Personal trainer é preso após ser filmado dando socos na ex-namorada em academia de Goiânia

2023-04-11