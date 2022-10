Geral Personal trainer é preso em Shopping no Rio

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2022

Rafael Bronx foi preso em flagrante após agredir a terapeuta Verônica Rodrigues. (Foto: Reprodução)

A terapeuta Verônica Rodrigues acusa o personal trainer Rafael Bronx de tê-la agredido na terça-feira (11), dentro do shopping RioSul, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde fica a academia em que eles se encontravam. Ele chegou a ser detido, mas pagou fiança e foi liberado.

Verônica e Rafael tiveram um breve romance, mas ela descobriu que o personal tinha namorada. Ao confrontá-lo, ele negou.

“Eu vi um estalinho em uma menina que ele dizia que era aluna dele. E confrontei, mas ele falou que não tinha nada com ela, que não estava ficando com ninguém, para eu ficar tranquila, que ele estava gostando de mim, que me queria”, conta.

Verônica decidiu conversar com a jovem, e ela confirmou que era namorada de Rafael. O personal, no entanto, apareceu e começou a agredir a ex-ficante.

“Ela [namorada] ficou muito nervosa, me chamou para ir para fora da academia, e formos na direção de uma cafeteria. Ele já veio com tudo, me xingando de tudo quanto é nome. Ele me pegou pelo cabelo, me deu um soco. Nisso eu só me defendi. Consegui sair, botar a mesa na minha frente, e saí correndo”, lembra Verônica, ainda com as marcas no rosto e no corpo.

Verônica conta ainda que recebeu ameaças.

O personal foi levado para a 10ª DP, em Botafogo, e preso em flagrante. O caso foi registrado como agressão, injúria e vias de fato, ou seja, briga sem lesão corporal.

Rafael pagou fiança e foi liberado A advogada de Verônica, Juliana Bierrenbach, vai pedir que o inquérito seja transferido e passe a ser investigado pela Delegacia da Mulher.

“Acredito que as mulheres vítimas de violência devem ser levadas a uma Deam e não para uma delegacia qualquer, embora possam, para que elas possam ter um atendimento mais digno, para que elas tenham o tratamento que a lei confere a elas”, diz a advogada.

A Polícia Civil informou que ele foi preso em flagrante com base na Lei Maria da Penha, mas vai responder pelo crime em liberdade.

O RioSul confirmou a situação, e esclareceu que, imediatamente após ser acionada, a segurança identificou o agressor e o encaminhou para a delegacia junto com a vítima. A administração do shopping ressalta que não admite qualquer tipo de violência dentro de suas dependências e reforça que segue à disposição das autoridades para contribuir com as investigações sobre o caso. As informações são do portal de notícias G1.

