Brasil Personalidades que votaram em Lula viram alvo da militância petista após críticas ao governo

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Jean Wyllys (E) comparou a militância petista aos eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Jean Wyllys (E) comparou a militância petista aos eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Figuras públicas que declararam voto em Lula nas eleições presidenciais do ano passado se tornaram alvos de militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) após fazerem críticas ao terceiro mandato do petista.

O caso mais recente é do ex-deputado e ex-participante de um reality show Jean Wyllys. Ele disse, em um podcast, ter sido alvo de uma “sabotagem” do ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação. Outros nomes como do humorista Gregorio Duvivier e do ator Matheus Solano também estão na lista.

Após a reação causada pela declaração, Wyllys comparou a militância petista aos eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro ao usar o termo ‘hater-gado-petista’.

“Descobri algo tão ruim quanto o antipetismo da direita e da extrema-direita na mídia neoliberal e no X: o hater-gado-petista que não aceita qualquer crítica ou revelação de fato ruim em relação a membros do governo Lula ou ao próprio Lula, e sai atacando e difamando a pessoa exatamente como fazia o hater-gado-bolsonarista com os críticos do governo Bolsonaro”, escreveu Wyllys, no X (antigo nome da plataforma Twitter).

A declaração de Jean Wyllys foi feita após ele afirmar em um podcast que perdeu a indicação para um cargo na Secretaria de Comunicação por uma “sabotagem” do ministro Paulo Pimenta. De acordo com o ex-parlamentar, o titular da pasta agiu dessa forma por se sentir “ameaçado” por ele.

Outro caso foi o do humorista e escritor Gregório Duvivier, que iniciou uma campanha para que Lula indique uma mulher negra a próxima vaga a ser aberta no Supremo Tribunal Federal (STF), quando a ministra gaúcha Rosa Weber se aposentar. Desde então, o humorista se tornou alvo de críticas.

“Essa sua insistência para com a responsabilidade dele escolher um membro para o STF, já está passando dos limites da tolerância. Lula sabe o que faz e como faz. Dá um tempo?!”, comentou um perfil na postagem.

“Menos greg. Tá se achando muito”, escreveu outro.

Outro perfil publicou: “Já vi muita coisa ridícula, vindo dos perfis mais ridículos, mas isso aqui tá demais”.

Alguns usuários sugeriram que ele estaria sendo financiado por entidades estrangeiras. Em março deste ano, Duvivier já havia se posicionado contra a indicação de Cristiano Zanin ao cargo de ministro do Supremo no lugar de Ricardo Lewandowski.

“Inacreditável que Lula esteja pensando em botar mais um homem branco no STF. Pra piorar, um lobista rico vaselina. Não aprenderam nada com Dias Toffoli”, publicou Duvivier no X.

No início de junho, um grupo de artistas gravou e compartilhou um vídeo no qual anunciava uma campanha para pressionar o atual governo a se comprometer com pautas ambientais.

“É, acabou o clima. A gente elegeu este governo porque ele se pintou de verde, dizendo para o Brasil e para o mundo que a natureza é nosso maior patrimônio”, dizem os artistas na gravação.

Mateus Solano, Thiago Lacerda, Sergio Marone, Fe Cortez e Aline Matulja são alguns dos nomes que participaram da campanha.

“Os atores do vídeo ‘acabou o clima’ foram mau caráter, não acredito em ingenuidade”, escreveu um perfil no X.

“Esses artistas do acabou o clima são delirantes da terra plana?”, comentou outro.

“São tantas inverdades que não sei se os artistas são desinformados ou mentirosos”, disse mais um.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/personalidades-que-votaram-em-lula-viram-alvo-da-militancia-petista-apos-criticas-ao-governo/

Personalidades que votaram em Lula viram alvo da militância petista após críticas ao governo

2023-09-14