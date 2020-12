Saúde Pesquisa afirma que nova cepa do coronavírus é até 74% mais contagiosa

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Nova cepa foi detectada pela primeira vez em setembro no Reino Unido Foto: Divulgação Nova cepa foi detectada pela primeira vez em setembro no Reino Unido. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

A nova cepa da Covid-19 descoberta no Reino Unido é “entre 50% e 74%” mais contagiosa, aponta uma pesquisa da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres.

O primeiro-ministro Boris Johnson falou, no fim de semana passado, sobre uma transmissão 70% maior, e as autoridades britânicas informaram à OMS (Organização Mundial da Saúde) que a nova cepa é entre 40% e 70% mais transmissível.

Detectada pela primeira vez em setembro no Reino Unido, essa variante chamada VOC 202012/01 carrega 22 mutações no genoma da Covid-19. Uma delas afeta a proteína spike do coronavírus, com a qual o vírus se agarra às células humanas para penetrá-las, facilitando as contaminações.

Os pesquisadores afirmaram que não encontraram “elementos, no momento, que indiquem que as pessoas infectadas com essa mutação têm um risco maior de serem hospitalizadas ou morrer”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde