Rio Grande do Sul Pesquisa aponta 62% de aprovação do eleitorado gaúcho ao governo de Eduardo Leite

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2025

Chefe do Executivo estadual está em seu segundo mandato consecutivo. (Foto: Jürgen Mayrhofer/Arquivo Secom-RS)

Pesquisa de opinião realizada pelo Instituto Genial/Quaest aponta uma aprovação de 62% ao segundo mandato de Eduardo Leite (iniciado em 2023) à frente do governo do Rio Grande do Sul. Já a desaprovação é de 33%, ao passo que 5% dos entrevistados não responderam, conforme divulgado nessa quinta-feira (27). A margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Com 1.104 consultas presenciais entre os dias 19 e 23 de fevereiro, o levantamento teve como público-alvo os gaúchos na faixa a partir dos 16 anos. Ou seja, em idade para ir às urnas.

Em outra abordagem temática da mesma pesquisa, 40% dos entrevistados definiram a gestão de Leite como positiva. Outros 39% a classificaram como regular por 39%, enquanto 16% disseram considerá-la negativa.

A instituto também quis saber se eleitorado acredita que o Rio Grande do Sul esteja melhorando: 32% disseram que sim. O restante se dividiu entre 15% que estimam haver uma piora e 52% que consideraram a situação como paralisada, sem avanços ou recuos.

Os participantes responderam, ainda, sobre a situação comparativa do Estado em relação às demais unidades federativas. Para 47%, o Estado está pior que os demais. Outros 45% responderam que está melhor – um empate técnico, portanto, dada a margem de erro.

Cenário para 2026

Ainda no que se refere à votação de 2026 para o governo gaúcho, a pesquisa da Genial/Quaest chegou a um cenário se a votação fosse realizada hoje.

Juliana Brizola (PDT) lidera a preferência com 19%, seguida por Luciano Zucco (PL) com 15%, Edegar Pretto (PT) com 10% e Gabriel Souza (MDB) com 7%. Os indecisos são 21%, ao passo que 28% disseram que não escolherão ninguém (por meio do voto em branco, voto anulado ou mesmo o não comparecimento às urnas.

(Marcello Campos)

