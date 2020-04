Brasil Pesquisa aponta prejuízo de R$ 483 milhões no mercado da música no Brasil por causa do coronavírus

8 de abril de 2020

Dados projetam impacto na economia do setor de até R$ 3 bilhões

Os resultados de uma pesquisa do DATA SIM (o núcleo de pesquisa e organização de dados da SIM São Paulo) sobre os impactos da covid-19 no mercado de música do Brasil, realizada por questionário online entre 17 e 23 de março, apontam prejuízo estimado em R$ 483 milhões. Em uma projeção para o universo de empresas registradas no Ministério da Fazenda, o impacto no País poderia chegar a R$ 3 bilhões.

O levantamento da SIM indica adiamento ou cancelamento de 8.141 eventos em 21 estados do Brasil, com uma projeção de público de oito milhões de pessoas nas apresentações musicais paralisadas pela pandemia.

Os dados apresentam um panorama do setor a partir de 536 de empresas de diversas áreas, como produtoras de festivais, agências de booking, casas de show, além de fornecedores e parceiros.

“Esses números ajudam a pensar em ações concretas para o setor, composto por muitos interesses, a maioria sem uma representação ou associação de classe”, diz Dani Ribas, diretora de pesquisa do DATA SIM, em um comunicado. “É hora de aproveitarmos as iniciativas que surgiram autonomamente em diversas partes do país para repensar toda a organização política do setor.”

“Realizar uma pesquisa simultaneamente aos primeiros impactos da crise é uma tarefa árdua”, comenta Renata Gomes, pesquisadora e analista de dados do DATA SIM, também em comunicado.

“Entretanto, a urgência na coleta destes dados primários se faz necessária por conta das milhares de pessoas desamparadas nesse momento. Nesse sentido os resultados da pesquisa podem ajudar a ampliar o diálogo e proposições do poder público e iniciativa privada.”

