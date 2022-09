Brasil Pesquisa aponta que 20% dos brasileiros querem “se deletar” da internet

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Decepção está relacionada a aspectos como a vulnerabilidade de dados pessoais. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dados pessoais como CPF, RG e informações financeiras estão on-line, mas nem todo mundo está contente com essa situação. Uma pesquisa mostrou que 20% dos brasileiros gostariam de “se deletar” da internet.

O levantamento, encomendado pelo provedor de serviços de Nord VPN, foi realizado entre os dias 12 e 18 de agosto, com 1000 brasileiros acima de 18 anos, incluindo cotas de idade, local e residência.

De acordo com o levantamento, 32% da população se sente usada devido à exploração de dados pessoais pelas empresas. Mas não é apenas esse tipo de informação que os brasileiros gostariam de fazer desaparecer:

– 43% querem deletar momentos embaraçosos.

– 23% desejam excluir fotos e vídeos em que não estejam bem.

– 20% removeriam perfis antigos de namoro.

– 7% optariam por deletar o histórico de emprego anterior.

Para essas pessoas, valeria a pena, inclusive, pagar alguém para que as informações fossem excluídas: 46% dos brasileiros pagariam até R$ 500, 8% até R$ 2,6 mil e 3% até R$ 5,3 mil.

Esse desconforto também foi explicado na pesquisa, que diz que 76% dos brasileiros têm medo de que hackers acessem seus dados financeiros, 26%, da vida sexual e 13%, de carreira.

Além disso, 46% temem golpes por meio das redes sociais e 40% por textos e e-mails. Há também medo de serem manipulados, para 25% dos entrevistados.

O estudo também diz que 30% dos brasileiros não confiam na internet e 43% acreditam que as plataformas digitais tomam muito de seu tempo.

Inclusão digital

Já no que se refere à inclusão digital, o número de domicílios com acesso à internet no Brasil chegou a 90% no ano passado, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Em termos absolutos, são 65,6 milhões de domicílios conectados, 5,8 milhões a mais do que em 2019.

O levantamento tem como objetivo principal o levantamento de informações conjunturais sobre as tendências e flutuações da força de trabalho brasileira.

A pesquisa mostra, ainda, crescimento na conectividade em áreas rurais, que saiu de 57,8% e chegou em 74,7% dos domicílios em 2021. Grande parte dos compromissos do leilão do 5G, realizado em novembro do ano passado, têm relação com a ampliação da conectividade no interior do País.

Dentre os 183,9 milhões de pessoas com mais de 10 anos de idade no país; 84,7% utilizaram a internet no período de referência da pesquisa. Em 2019, esse percentual era de 79,5%.

Ou seja: brasileiros usuários de internet já formam um contingente de 155,7 milhões, o que representa mais 11,8 milhões de usuários de internet em relação a 2019.

A proporção de pessoas conectadas também aumentou em todos as faixas etárias. Para o grupo de 60 anos ou mais, passou de 44,8% para 57,5%. Esse foi o maior crescimento proporcional apresentado no levantamento, superando, pela primeira vez, os 50% na faixa etária.

Uma das possíveis explicações é a pandemia de coronavírus, que teria levado os idosos a acessarem mais a internet em função das medidas de isolamento social. Para a população de 50 a 59 anos, esse percentual também subiu significativamente: de 74,4% para 83,3%.

Pela primeira vez desde o início da série histórica, mais pessoas utilizaram a Internet para conversar por chamadas de voz ou vídeo (95,7%) em comparação com o envio ou recebimento de mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes de e-mail (94,9%).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil